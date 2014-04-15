美股受蓝筹股升势带动收高

* 可口可乐和强生公布业绩后上扬

* 特斯拉和Netflix下滑，但Twitter公布收购消息后跳涨

* 英特尔和雅虎盘后公布业绩后大涨

* 道指升0.6%，标普500指数涨0.7%，Nasdaq指数升0.3%

路透纽约4月15日 -美国股市周二收涨，盘中交投震荡，受可口可乐和强生等蓝筹股攀升所提振，但动能股持续疲弱，限制Nasdaq指数涨幅。

道指成份股可口可乐和强生公布业绩后攀升，但近期表现出众的个股下滑，这是投资人将成长股轮换至有投资价值股的迹象。近几周，高成长股一直承压，因之前其股价快速上涨令估值到达看似无法持续的水准。

三大股指盘中多数时间处于平盘下方，但在午后反弹。Nasdaq指数今日交投区间宽至108.77点，今日日低离3,934.53点仅高0.3%，3,934.53点是自3月6日触及的近期高位回落10%的水准。

“市场试图回稳，投资人寻找盈利和股价稳定性较高的个股。”Key Private Bank首席投资策略师BruceMcCain表示，“午后的走势部分就是因类似寻求高质股。”

可口可乐(KO.N)跳升3.7%，报40.18美元，为标普500指数涨幅最大的成份股之一，此前该公司公布的季度营收优于预期，受助于在中国销售强劲。强生(JNJ.N)收高2.1%，报99.20美元，该公司公布的盈利胜预期，并上调了全年盈利预估。

在交投最活跃的动能股中，电动车生产商特斯拉(TSLA.O)大跌2.1%，报193.91美元，线上电影租赁公司NetflixInc (NFLX.O)跌1.6%，报326.27美元，Intuitive Surgical(ISRG.O)跌1.9%，报417.09美元。

收盘后，英特尔(INTC.O)公布了首季业绩和财测，该股盘后大涨3%，报27.56美元。

雅虎(YHOO.O)盘后公布首季营收小幅成长，但其股价急升约8%，报36.90美元，是因为其持股的阿里巴巴在首次公开招股(IPO)前公布强劲业绩。

道琼工业指数.DJI收高89.32点，或0.55%，至16,262.56点；标准普尔500指数.SPX收高12.37点，或0.68%，至1,842.98；Nasdaq指数.IXIC上扬11.467点，或0.29%，至4,034.161点。

美国劳工部周二公布，3月消费者物价指数(CPI)上扬0.2%，因食品价格和住房成本，尤其是房租，涨幅抵消了汽油价格的跌幅。2月CPI涨幅为0.1%。分析师之前预计，3月CPI增长0.1%。

纽约联储公布，纽约州4月制造业指数从3月的5.61降至1.29，为去年11月以来最低。分析师预估为8.0。周二公布的另一项数据显示，4月美国建筑商信心仍然不振。4月NAHB/富国房屋市场指数仅小升1点，至47，分析师的预估为50，3月为被下修至46。

汤森路透提供的数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计仅较上年同期增长1%。上述预期大大低于年初预估的增长6.5%。

Twitter Inc(TWTR.N)大涨11.4%，报45.52美元，此前该公司宣布收购社交数据提供商Gnip，但未披露交易金额。

根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有76.2亿股股票换手，高于本月迄今日成交均值68.7亿股。

纽约证交所约58%的股票上涨，Nasdaq市场则有约一半的股票收低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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