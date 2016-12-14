美国股市和债市可能出现暴跌 危及金融稳定--监管机构报告

路透华盛顿12月13日 - 负责监控美国金融稳定的监管机构--金融研究办公室(Office of Financial Research)周二表示，由于股价大涨和利率维持低位，股市和债市可能出现急剧下跌，并警告称这种跌势可能给银行、保险公司和其他经济重要组成部分造成严重损害。

金融研究办公室发现，以市盈率(本益比)衡量的股票估值已经达到与“上世纪三次股市暴跌”之前相同的高位。

与此同时，商业房地产价格上涨，而衡量房地产回报的资本化率接近纪录低位。

金融研究办公室在金融系统风险年度报告中指出，这些市场中若有一个价格出现冲击，则可能威胁金融稳定，损及具有高杠杆或依赖短期融资的基金和银行业者。

其在报告中表示，大型和相互连系的银行、英国退出欧盟、电脑黑客、交换结算所、影子银行，以及寿险公司所承受的压力等，也带来了风险。

金融研究办公室还发现，今年非金融公司利用低利率来扩大举债。这些公司若爆发违约潮，可能令其债主受损，包括银行、共同基金、寿险业者及退休基金。企业信贷现在的增速超过美国国内生产总值(GDP)，而其债务/获利之比“处于历史高位且还在不断上升”。

“在过去30年，企业债务、股价及商业不动产价格的修正常同时发生，”其表示。“持续的低利率可能会强化这些市场的连动关系。”

其表示，长期的低利率让企业有诱因举债，并推动投资者花更多钱来追捧更高收益率的资产，像是股票和商业不动产。

如今投资人很容易“因为利率稍稍上调便蒙受巨大损失”。

OFR在报告中警告称，低利率已拉低了保险商的获利，企业很容易受到股市下跌的影响。OFR还称，大型保险商还与大型银行和机构有关联，其中一者倒下就会产生溢出效应。

OFR称自危机以来，美国的银行通常认为“大而不倒”变得更具韧性。

但OFR还表示，八家最大的银行“规模仍很大、很复杂、且相互之间有关联，足以对美国的金融体系构成潜在风险。”银行为了管控可能发生的破产，制定的所谓“生前遗嘱”计划是无力的，表明破产仍可能威胁到稳定性。

报告还称，影子银行也构成风险(也就是企业而非银行发放贷款)，因为贷款人并无政府支持，并且有关影子银行在金融体系中渗透程度的数据十分有限。(完)