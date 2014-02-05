美国股市反弹 逢低买盘进场

* Michael Kors股价在公布业绩后大涨

* Yum Brands重申2014年获利展望，股价上涨

* 道指涨0.5%，标普500涨0.8%，Nasdaq指数涨0.9%

路透纽约2月4日 - 美国股市周二反弹，受令人振奋的财报提振。美股上日创下数月以来的最大跌幅之后，有走稳倾向。

标准普尔500指数此前两个交易日下跌近3%，包括周一标准普尔500指数创下6月以来最大跌幅。这波跌势的起因是美国数据弱于预期，以及市场担忧中国经济成长放缓，以及部分新兴经济体的前景。

下跌给伺机逢低买进的投资者创造了机会。标准普尔非消费必需品类股.SPLRCD和金融类股.SPSY表现较为出色。

在新兴市场货币普遍下跌之后，投资者一直非常关注宏观经济数据。这曾令股市和债市承压，并迫使投资者寻求日圆、美国公债和德国公债等相对安全的资产。如今投资者对于新兴市场的担忧减弱，而且新兴市场货币也脱离了近期低点。

“那些看似跌深的个股已出现反弹，值得观察的是，这些货币再度下跌会出现甚么状况，以及市场对此的看法，”WedbushEquity Management LLC的总经理Stephen Massocca说。

对冲标普500指数进一步下滑的风险成本下滑了10.9%，周一时曾跳涨至13个月最高水平。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周二收报19.11。

周二公布的数据显示，美国12月工厂新订单下滑，但扣除运输业后的工厂订单于12月呈现连续第三个月扩增。

道琼工业指数.DJI收涨72.44点，或0.47%，至15,445.24点；标准普尔500指数.SPX收升13.31点，或0.76%，至1,755.20点；Nasdaq指数.IXIC上涨34.562点，或0.86%，至4,031.520点。

汤森路透数据显示，本财报季至目前为止，标准普尔指数成分股中已有277档公布财报，当中有69.3%的获利超越市场预期，有65.2%的营收超越市场预期。

辉瑞(PFE.N)上涨2.8%，报31.44美元，涨幅在标普500成分股中居前，此前券商Jefferies将其评级从持有调升至买进。

Michael Kors Holdings Ltd(KORS.N)公布第三季获利跳涨77%，因消费者追捧该公司皮包及配饰产品，该股跳涨17.3%至89.91美元。

银行类股受到瑞银(UBS.N)及巴西最大民营银行Itaú Unibanco(ITUB.N)的拉抬。ItaúUnibanco公布第四季获利优于分析师预期。瑞银第四季转亏为盈，且获利大幅超出预估，并宣布提高红利及股息。

Itaú的ADR跳涨7.6%至12.96美元，瑞银跳涨5.9%至20.36美元。

美国百货连锁业者J.C. Penney Co Inc shares(JCP.N)股价下跌10.6%至5.08美元，由盘前的大涨转为收低。该公司公布季度可比营收仅小幅增加，但未给出毛利率细节，导致分析师认为其势必是在假期旺季中实施了较大的折扣。摩根大通及Sterne Agee均分别调降了该股的目标价。

肯德基的母公司百胜集团(YumBrands)(YUM.N)上涨8.9%至72.06美元，该公司重申2014年获利前景，并称中国再次出现禽流感并未损及其在中国的营收。

成交量相当活络，根据BATS GlobalMarkets数据，美国各大证交所约有74.1亿股成交，高于69.4亿的1月份均量。

纽约证交所上涨及下跌股数比例为二比一，在Nasdaq也接近二比一。(完)

(编译 张涛/李婷仪 审校 戴素萍/张明钧)

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