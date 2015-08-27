焦点：美股大跌后理应逢低买进 但跌到位了吗？

8月25日，纽约证交所内一名交易员的电脑屏幕上映出他的影子。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约8月26日 - 美国股市此前连续下跌了一周多，有人说投资者应趁股价下滑逢低买入--标普500指数自8月17日以来就下滑了7.7%，这么一跌股票当然没那么贵了。

要判别股票到底有多便宜，投资专业人士看的是收益率、获利和其它指标。以其中几个指标考量得出的结论是：美国股票没有贵到离谱，但也没有便宜到能吸引价值投资者重返市场。

“还没跌倒吸引人的地步，只能说不贵罢了，”JonesTrading的首席市场策略师Michael O'Rourke说。

这是因为投资者愿意为那些获利料将强劲增长的公司股票支付更高价格。但由于中国需求趋疲，油价下跌，美元前几天略有下跌后依然维持强势，据汤森路透数据，分析师现在的预期是标普500成分企业第三季获利将较上年同期下滑3.3%。

因为这点，一些股票股价虽有下跌也仍嫌太贵。

以下是判别目前股价是否便宜的几个办法：

**市盈率**

尽管周三大涨，但标普500指数未来12个月的预期市盈率仍为15.8倍左右。这个数字低于今年峰值17.8倍，但接近2000年1月以来的平均水平约16倍，亦高于2011年8月市场上次修正时的10.5倍。

“低利率使得股票估值更加贴近全球经济快速增长的水准，而不是仍低速成长的情况，”纽约Convergex首席市场策略师Nicholas Colas上日在客户报告中称。

如果市盈率为14倍，则更加符合获利增长缓慢的情况，标普500指数应该接近1,700点--较周三收盘低逾10%--而这个意味着市场恐进入熊市格局。

**股息收益率**

某些人仍认为，由于美国公债收益率持续处在底部，除了股票外没有什么资产可以投资。根据汤森路透Datastream and Fathom Consulting的数据，标普500指数股息收益率近期为2.57%，略高于10年期美国公债收益率。

这种情况在2011年底至2013年中标普500指数强劲上涨期间成为一种常态，今年初至4月期间亦时有发生。但除了这两次以外，过去20年里仅还在2008年12月至2009年4月期间出现过一次。

**盈利收益率**

标普500指数成分股企业的盈利收益率目前高于6%，表现好于美国10年期公债收益率2.2%。分析师称，从历史上来看，盈利收益率较美国指标公债收益率高出一倍时，通常预示着股市将上涨。

标普500指数成分股估值诱人，但还算不上便宜，相关图表：reut.rs/1Jyy3Hg

标普500指数成分股市值及股息收益率图表：tmsnrt.rs/1JjLJlL

(完)

(编译 白云/许娜；审校 王颖/张明钧)

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