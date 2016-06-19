美股展望：英国退欧公投及罗素指数调整在即 料致交投热络

路透纽约6月17日 - 美国股市料将交投热络且波动加剧，因投资者为6月23日的英国公投作好准备。

6月23日英国公投对于全球经济和美国股市来说意义重大。另外富时罗素指数年度调整在公投后一天生效，将使本周交易非常繁忙。

由于基金经理将因上述指数的调整，而相应调整仓位，因此周五可能将是今年最忙碌的一个交易日。

假如英国民众投票脱离欧盟，那么美国股市将大跌，但若决定“留欧”，则股市不一定大涨，因美国国内经济忧虑可能将抑制美国股市升势。

标准人寿投资驻波士顿的美国股票主管Jeff Morris称，“股市依旧动荡不安，”

近期民调显示，“退欧”阵营领先，这打压了股市。英国一名留欧派议员周四在街头遭遇枪击身亡，在英国全国引发震撼，各方脱欧公投的造势活动暂停。

从经济角度看，英国退欧对美国股市来说可能也没有那么麻烦。但U.S. Bank私人客户储备的高级投资组合经理Eric Wiegand称，经济放缓也在抑制美国股市的上涨。

他称，“从低增长环境里，即使是小问题都会显得很突出，”

一些投资者没有去冒险。

亚特兰大RidgeWorth Investments的资产配置主管Alan Gayle提到退欧忧虑时称，“我们削减了RidgeWorth配置策略中的国际曝险，以降低整体投资组合的风险，直到事态开始明朗化。”

市场青睐的衡量投资者焦虑情绪的CBOE波动率指数.VIX，周四触及四个月高位。

“希望对冲风险的投资者人数不断增加，”法国巴黎银行股票衍生品策略师Stewart Warther称。

隐含波动率较好地说明了英国即将举行的公投对投资者的心理影响程度。

通常情况下，隐含波动率随着事件临近而逐渐趋于上升，投资者为防范将来的未知风险要付出更多成本。

但法国巴黎银行数据显示，美股标准普尔500股指期货.SPX公投后一天到期的合约，其隐含波动率高于未来两个月到期的期权。

近期有大量抛盘与英国退欧风险相关，但假如英国公投选择留欧，市场几乎没有预期美股将大涨。

标准人寿投资的Jeff Morris指出近期经济数据显示美国经济复苏依旧有些疲弱，“看上去没有值得去冒险的太大动因，”

令下周动荡市况可能加剧的是罗素指数的年度调整，这要求追踪指数的基金经理重新调整他们的投资组合。

由于今年罗素2000和罗素1000指数将于英国公投后的一天调整，这使情况更加复杂。追踪指数的基金经理被迫买入或卖出股票，以效仿指数表现。

ITG驻多伦多的指数研究主管Chad Dale称，那些预测指数出现变化的基金经理可能已调整了仓位，他们将选择在公投前持观望态度。

“那点的影响是应因股指调整的交易全都积压到最后一个交易日去做。”(完)