美国股市由金融股领涨大幅收高 等待英国退欧公投结果

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月23日 - 美国股市周四收盘上涨，银行类股领涨。英国脱欧公投将在2100GMT结束，结果预计将在周五早间公布。
英镑兑美元迫近1.50美元，触及12月底来最高水准。最新上涨1.22%，报1.4882美元。
“人们预计英国将决定留在欧盟，美国股市反映这预期，特别是从金融股领涨中可以看出，”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis说。
道琼工业指数.DJI上涨230.24点，或1.29%，至18,011.07点；标准普尔500指数.SPX收升27.87点，或1.34%，至2,113.32点；纳斯达克指数.IXIC收高76.72点，或1.59%，至4,910.04点。
道指重上18,000点，且触及4月27日来最高。金融股领涨标普500指数，该板块劲升2.1%。
CBOE波动率指数.VIX收低18.5%，录得2013年10月来最大单日百分比跌幅
周四稍早，美国公布上周初请失业金人数跌至接近43年低位，表明尽管5月就业岗位增长大幅放缓，但劳动力市场依然强劲。
Jankovskis说，监于美国经济不断改善的背景，如果英国决定留在欧盟，标普500指数未来数日可能触及纪录高位。
“人们普遍认为，如果英国留在欧盟，这将对新兴市场和原油有利，所以股市可能有后续涨势，”他说。
标普500指数收位离去年5月触及的纪录最高收位仅低0.8%。
美光(MU.O)劲涨10.5%，报14.05美元，成交量是过去10日日均值的逾三倍。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的日成交均值为68亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为4.98:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为3.57:1。
标普500指数成份股有52只触及52周新高，两只成份股触及新低；有88只纳斯达克指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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