焦点：美股波动或预示多头行情接近尾声

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Carlo Allegri

路透伦敦12月23日 - 股市目前呈现出的波动，宛如过去几次大跌前夕的震荡。在一些人看来，这轮美股历史上最猛烈的涨势之一或许已经接近尾声。

市场面临宽幅波动，是受到油价大跌以及俄罗斯因此市场动荡的影响，还因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步退出超低利率政策，而且周二数据显示美国经济成长大幅加速。

一系列短期涨势和跌势让人回想起1987年10月“黑色星期一”股灾前夕的事情，以及过去十年内的全球金融危机。

标准普尔500指数.SPX已较2009年3月的危机后谷底666点上涨逾两倍。道琼工业指数.DJI也首度升破18,000点，因周二数据显示美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率成长5%，创11年来最快。这意味着道琼工业指数仅在一周内就大涨1,000点。

Newedge高级董事兼美国策略主管Larry McDonald指出，股市在长期深跌前往往会出现大幅股价波动，就像前几次牛市最后所展现出来的情况。

“2007年夏天和1987年夏天这种情况出现了多次。我们的系统性风险指标显示目前风险指数很高。我认为我们距离一次10%或以上的大跌大概还有两到八周时间，”他称。

市场调整10%通常被定义为“修正”。

道指和标普500指数周二再创收盘高位，标普500指数是今年第51次创新高，为1995年以来次数最多的一年。

其他关于波动性很高的例子有很多。道指上周四跳涨421点，为今年以来最大单日涨幅。周三和周四录得的合计涨幅超过700点，为有史以来第六大两日升幅。

美联储上周三表示将“耐心地”决定何时上调超低利率，更是为这波涨势推波助澜。而在大涨之前的一周，美股大幅下跌。

俄罗斯卢布触及纪录新低，部分肇因于该国主要出口品石油价格重挫。卢布在12月15日一天就暴跌了12%，创1998年危机来最大单日跌幅。油价跌势加速，布兰特原油期货自6月以来下挫近50%，降至五年新低。

截至12月12日的一周，标准普尔指数下滑3.5%，中止了七周连涨走势，并录得2012年5月来最大单周跌幅。

“这令人极度不安。不应该是这样，几乎让人回想起2007-2008年的情景。”伦敦Sanlam Securities执行主管Mark Ward说道。“道指不至于能涨400点，创多年来最大涨幅。消息面并没有好到能促使其涨这么多，也没有坏到能令它跌这么惨。”

**波动将会持续**

伦敦City Index in London全球策略主管Ashraf Laidi说道，如果参考最近历史上的类似波动阶段，近几周过山车一样的走势可能是个预兆。

在标准普尔1995-1999年和2003-2007年牛市结束前，投资者亦经历过股价的剧烈波动，如下图：link.reuters.com/sac73w

Laidi指出，标普500指数录得连续第七个周线涨幅，这是该指数第九次出现这种连涨走势。但在以往的连涨中，该指数在结束连涨走势当周的跌幅从未超过2%。他说，标普500指数截至12月12日止当周下跌3.5%，“展示了投资者心理从贪婪到恐惧的空前巨大转变。”

然而只要经济成长和全球宽松货币政策仍能支撑公司获利和赢利能力，这种恐惧心理就应该还不会阻止股市继续上扬。

投资以前也有过这种经历：策略师们担心股市上涨过长以及全球经济信号不利，往往声称上扬之势该告一段落了，但随后几个月却只见股市一路飙涨。

担心错过后期牛市的投资者纷纷着手建仓，在最近三个月的两轮调整之后迅速找寻低价筹码。

但随着估值上升和薪资开始上涨，特别是在美国，公司业绩必须更加强劲才能保持股价上涨。如若不然，利润率受到挤压将使2015年股价难以走高。

路透对股权策略师的最新季度调查结果显示，预计标普500指数2015年将上涨6%，德国和法国股指则将分别上涨9%和10%。

虽说股市进一步上涨的难度有所加大，但现在就说牛市结束可能为时尚早。

“大幅震荡已是金融市场不争的事实，而2015年看似将比2014年更不安稳，”摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)驻伦敦的全球市场策略师David Stubbs表示。

“但投资者应考虑忽略短期波动，继续在股市投资，以便从欧美公司获利有望增长的前景中获利。”(完)

(编译 朱晓军/孙茉莉/王颖；审校 王洋/张涛/张荻)

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