美股下跌 将公布企业业绩预计疲弱

* 美国企业第三季获利料在三年来首次下跌

* UnitedHealth收购巴西企业,股价上扬

* 苹果下跌,尽管台湾电子代工巨头富士康周六否认郑州工厂因罢工而瘫痪

* 道指跌0.2%,标准普尔500指数下滑0.4%,Nasdaq指数跌0.8%

路透纽约10月8日电---美国股市周一在交投清淡中收低,从近期触及的五年高位回落,因预期即将公布本的企业季报疲弱.

今天为美国哥伦布日,美股成交量为年内最清淡之一,且债市休市.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约41亿股,今年迄今日成交均值为65.4亿股.

世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于许多分析师预估之虞.消息令股市全日承压.

尽管标普500指数在第三季上升5.8%,但分析师预期企业第三季获利在三年来首次下跌.对企业季报的悲观预期可能使市场对股市涨势能否持续存疑.

"的确,已有多家企业下调总体获利预估,"OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis说,"一些人预期可能出现企业盈利普遍下跌的情况,所以市场可能会出现一定的防御态势和获利了结操作."

周二业绩期开锣,道指成份股美国铝业(AA.N)料将公布第三季盈亏相抵,上年同期为每股获利0.15美元.美国铝业股价升0.3%,报9.12美元.

道琼工业指数.DJI收跌26.50点,或0.19%,至13,583.65点;标准普尔500指数.SPX小跌5.05点,或0.35%,至1,455.88点.Nasdaq指数.IXIC收低23.83点,或0.76%,至3,112.35点.

根据路透最新数据,分析师预计标普500企业第三季盈利将同比下滑2.3%,将於明年初公布的第四季盈利同比增幅料为9.6%.

但一些分析师质疑是否业绩预估过低.

Wells Fargo Advantage Funds首席股市策略师John Manley表示,(期望值过低),企业业绩将难以令人失望,更多的将会是惊喜.

欧元区财长表示西班牙正采取措施整顿财政,所以不需要救助,这进一步令市场人气承压.在过去数周,对西班牙将寻求救助的预期扶助支撑股市和其他较高风险资产.

联邦快递(FDX.N),卡特彼勒(CAT.N)和惠普(HPQ.N)等近期发布盈警的大型跨国公司都指欧洲和中国经济疲弱拖累业绩表现.

根据汤森路透截至周一的数据,标普500企业中有91家发布负面财测,21家发布正面财测,比率为4.3:1,为2001年第三季来最弱表现.

Netflix (NFLX.O)暴涨10.5%,报73.52美元,因摩根士丹利上调该股评等至"增持".

苹果(AAPL.O)跌2.2%,报638.17美元,对标普500指数和Nasdaq 100指数.NDX的拖累最大.台湾电子代工巨头富士康周六否认郑州工厂因罢工而瘫痪,称该工厂的生产照常进行.富士康为苹果代工商.位於纽约的劳工权益保护组织--中国劳工观察(China Labor Watch)此前称,富士康郑州工厂发生了工人罢工.

UnitedHealth Group (UNH.N)收高0.8%,报57.60美元,此前消息称该公司将以49亿美元收购巴西最大医保企业和医院运输商Amil Participacoes SAAMIL3.SA的控股权.

纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:3,Nasdaq市场则约为3:5.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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