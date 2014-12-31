分析：2014年盛宴过后 美股投资者可能面临宿醉

路透12月31日 - 本周为迎新年而狂欢的人要小心第二天会宿醉。而在美股两年来累计上涨近50%后，投资者可能也将在2015年初遭遇同样的感受。

2014年最后一个交易日开始时，标准普尔500指数今年已累计上涨了近13%，而且逐步摆脱估值担忧，受益于经济成长改善和极其宽松的美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策。要算上分红，涨幅可达15%。

不过，基于2015年获利预估，标普500指数预期市盈率(本益比)目前为17倍左右，高于15年平均水准的约15倍。

这意味着，如果市场在历史性涨幅基础上继续攀升，获利回升可能不可或缺。但是，华尔街分析师对未来几个季度标普500指数成分股获利增长的预估仅保持在个位数中段。

鉴于美联储准备展开10年来的首次升息，并且美元走势坚挺，对从事海外业务的公司构成阻力，许多企业不得不寄望于近期国内需求的强劲增长，端看这能否帮助推动公司获利超过预估。此外，消费者和企业从油价挫低中获得的益处，是否足以抵消掉能源板块跌势的影响，也是个关键因素。

“当美联储升息时，市盈率几乎总会下滑，你将不得不依赖于获利，”Wells Capital Management的首席投资分析师Jim Paulsen说道，他所在的公司掌管着约3,450亿美元的资产。

根据汤森路透的数据，标准普尔500指数.SPX的预估市盈率在2013年初时为13倍左右，目前则接近17倍。

根据花旗集团的数据，自1940年以来，这样的市盈率水平通常伴随着标普在12个月里的（不计股息）回报率达到约5%。

高估值带来的忧虑已经开始对交易造成影响。股市在年末的最后几个月里明显变得更为波动。CBOE的波动率指数.VIX在过去12周内平均为15.4，高于8月底的12.6。

**股票回购**

如果美联储收紧政策，利率上升不仅会提高普遍融资成本，还会抑制用于股票回购的借款。而过去几年，股票回购帮助提振每股盈余(EPS)增长和股价上涨。

这种人为支撑因素崩溃后，美国企业将不得不更加依赖国内客户的需求来推动获利增长。根据路透数据，欧洲2015年经济成长率料仅略高于1%，俄罗斯则已经因油价大跌而受到重挫，中国和其他主要新兴市场也备受需求疲弱困扰。

最近几周第四季业绩预估大幅下降，这主要发生在能源部门，因油价大跌。现在，标准普尔500指数第四季年度增幅料为4.3%，而10月1日时的预估还高达11.1%。

花旗集团首席股票策略师Tobias Levkovich周二在一份报告中说，未来几周企业如果预计业绩可能令人失望通常会发出预警，届时业绩预估下调可能导致一些走势逆转和波动，因“2014年底标准普尔500指数的涨势似乎是预支了2015年的业绩表现。”

能源部门可能发生这种情况，Civeo Corp (CVEO.N)已经表示，营收可能因油价下滑而减少三分之一，并裁员和暂停支付股息。该公司股价周二重挫约53%。

标准普尔500企业明年上半年的获利预期并不那么乐观：目前对第一季与第二季获利成长预估分别为5.3%与5.9%。

“如果没有获利撑腰，也没有货币政策的助力，那么何必要以较2000年以来很多情况下更高的价格购买股票？”美国康乃狄格州JonesTrading首席市场策略师Mike O'Rourke表示。

不过，对2014年的获利预期终究太过悲观：2013年12月31日，预计今年标准普尔500成分股的每股盈余为120.89美元。根据路透数据，随着第四季财报季即将到来，实际与预估每股盈余为126.50美元。

第四季到目前为止，预估值已经下降，主要受能源业一片惨淡拖累；但可能因燃料成本下滑而得利的产业，尤其是包括许多零售商在内的非必需消费产业，并未见到预期中随之而来的回暖。这个区块目前的季度成长预估为8%，较10月1日预估的13.9%下滑。

尽管有此警讯，但在美国经济提速的情况下，预期市场偏空的看法并不多。12月初一项对华尔街分析师的路透调查显示，标准普尔500指数料将于2015年底触及2,200点。经过12月的大涨后，那意味着在一年的短线起伏之中，只需要一小波涨势就能达成预估。然而，2014年也不是全无挫折，不过这一年终将亮丽收尾。

“2014年春季，市场有三个月的时间一无所成。从夏天到秋天，市场还是没太大起色，而在10月谷底时年线也基本持平，”纽约BTIG LLC首席策略师Dan Greenhaus表示。

“问题是大环境是否能继续推升股价，而答案仍是肯定的。”(完)

(编译/审校 许娜/高琦/杜明霞/艾茂林/蔡美珍/朱晓军/陈宗琦)

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