美股标普500指数市值冲破20万亿美元 因寄望特朗普政策提振经济

路透2月13日 - 美国股市周一收盘触及纪录高位，指标标普500指数的市值超过20万亿美元，因投资者押注，特朗普总统承诺的减税计划将提振经济。

特朗普上周四承诺，将在未来几周公布重大税改举措，重燃股市涨势。近期股市升势暂竭，因投资者担心特朗普贸易保护主义立场的潜在影响，且他的其他政策改革缺乏细节。

自11月8日特朗普在总统选举中获胜后，标普500指数急升了约9%，因预期他将下调公司税，放松银行监管和增加基础建设支出。

特朗普高调与汽车业和矽谷科技行业的公司高管举行会议。

“日复一日，不同行业的公司高管受邀到白宫与总统会晤。看似企业又坐上了驾驶员的位置，我认为，这是人们愿意小幅推高股价的原因所在，”Harris Financial Group的管理合伙人Jamie Cox说。

标普500金融股指数跳升1.1%，花旗(C.N)升2.3%。工业股涨1%。这两大类股被认为将从特朗普的政策中获益颇多。

最近几周强劲的经济数据，得到了乐观的企业业绩的支撑。根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业势将录得九个季度以来的最大利润增幅。

道琼工业指数.DJI升142.79点，或0.70%，至20,412.16点；标准普尔500指数.SPX涨12.15点，或0.52%，至2,328.25点；纳斯达克指数.IXIC上扬29.829点，或0.52%，至5,763.956点。

苹果(AAPL.O)上涨0.9%，2015年以来首次创收盘纪录。高盛上调了苹果的目标价，因预计今年iPhone销售强劲。苹果为美国三大股指的成份股。

电信运营商威瑞森通讯(VZ.N)下跌0.9%，此前公司称，重新实施无限流量数据计划，引发了对价格战的担忧。美国电话电报公司(AT&T) (T.N)下跌1.8%，T-Mobile(TMUS.O)急挫2.4%，Sprint(S.N)下跌1.3%。

美国各证交所共计约63亿股成交，低于过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.51:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为1.39:1。

标普500指数成份股有73只触及52周新高，没有成份股创新低；有194只纳斯达克指数成份股触及52周新高，19只触及新低。(完)