企业季报提振美股纳斯达克指数首次升穿6,000点 关注美国税改

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约4月25日 - 美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业季报强劲凸显美国公司的体质。
卡特彼勒(CAT.N)大幅收高7.9%，报104.42美元，此前触及数年高位104.89美元。麦当劳(MCD.N)跳涨5.6%，报141.70美元。这两家公司均公布好于预期的盈利。
“今天篮筹股中的巨无霸道指成份股企业，尤其是卡特彼勒，公布的业绩确实推动了美国公司盈利势将录得较大同比增幅的主题，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny表示。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期标普500指数成份股企业第一季总体盈利将增长11.4%，为2011年来最大增幅。
纳斯达克指数史上首次升穿6,000点，触及纪录高位6,036.02点，受指数权重股苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)上涨提振。
纳斯达克指数在2000年3月首次触及5,000点关口，受科技股泡沫推动，之后出现自由落体式下跌，到2002年10月重挫了近80%。
道琼工业指数.DJI收涨232.23点，或1.12%，报20,996.12点；标准普尔500指数.SPX收高14.46点，或0.61%，报2,388.61点；纳斯达克指数.IXIC收升41.67点，或0.7%，报6,025.49点。
罗素2000指数也触及盘中纪录高位。
标普500指数触及盘中高位，此前华尔街日报报导称，预计美国总统特朗普在周三宣布的税改计划，将包括将许多业主制企业的税率从39.6%下调至15%。
“财长努钦不得不在税改问题上给出一个更有说服力的答案，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究部分析师Kim Forrest说。
Forrest说，对合伙制和业主制企业减税，将会大大提振投资。
股市周二延续上日的升势，中间派候选人马克龙在法国大选首轮投票中胜出，带动美股昨日上涨。民调显示，最受市场青睐的马克龙可能在5月7日决选中击败极右翼候选人勒庞。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约73.1亿股成交，高于过去20日的平均日成交量64亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为2.10:1；纳斯达克市场为2.20:1。
标普500指数成份股有85只触及52周新高，三只成份股触及新低；有218只纳斯达克指数成份股触及52周新高，43只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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