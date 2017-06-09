美股标普和道指收平盘但纳指创新高 稍早前FBI局长科米作证

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约6月8日 - 美国股市周四重现“特朗普行情”，但标普500和道琼工业指数基本收平盘，此前美国前联邦调查局(FBI)局长科米称特朗普总统撤换他，试图干扰FBI对去年大选时特朗普竞选团队可能同俄罗斯共谋的调查。
纳斯达克指数创下纪录收盘高位，受英伟达和雅虎上涨提振。
在科米在参议院委员会作证前，交易商坐立不安。参议院周三公开了科米预先准备的证词。
市场的担忧在于特朗普政府能否抛开这次调查，推进其减税和放松监管的动能。
周四股市重现特朗普行情，利多银行及和基建支出相关的板块，标普500金融指数上涨1.1%。
标普1500建筑和工程指数上升1.4%，建材股指数上升1.5%。
Wells Fargo Investment Institute资深全球股市策略师表示，就以往消息披露的情况来看，如果是有任何状况的话，我们早就应该已经听到了。
美国商务部长罗斯称对美国钢铁产业进行全国安全审查，将寻求保障美国钢生产商和消费者的利益，这消息也支撑基建股，尤其是钢铁类股。
标普1500钢类指数跳涨4.1%，为4月20日来最大单日涨幅。
美国前FBI局长科米周四称，毫无疑问，俄罗斯干预了美国大选，但总统特朗普没有要求他停止对此事的调查。
道琼工业指数.DJI收高8.84点，或0.04%，至21,182.53点；标准普尔500指数.SPX收涨0.65点，或0.03%，至2,433.79点；纳斯达克指数.IXIC收升24.38点，或0.39%，至6,321.76点。
公用事业股在标普500指数中跌幅居首，因公债收益率跟随德债收益率上涨，此前欧洲央行上调欧元区经济成长预估，尽管央行暗示因通胀仍然迟滞，将维持其刺激计划。
标普公用事业指数跌0.88%，为3月来最大单日跌幅。
交易商相当关注英国大选结果。
阿里巴巴(BABA.N)劲扬13.3%，报142.34美元，此前公司预计2018会计年度营收增长45-49%。
雅虎YHOO.O上涨10.2%，至55.71美元。雅虎持有阿里巴巴15.5%股权。
英伟达(NVDA.O)升7.3%，报159.94美元，此前花旗看多该公司，预计股价长期可触及300美元。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70.7亿股成交，过去20日的平均日成交量为66.2亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.36:1；纳斯达克市场为1.98:1。(完)
(编译 利棣儿；审校 龚芳)
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