美股标普500和纳斯达克指数收涨 受科技股提振

路透纽约7月10日 - 美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一收涨，科技股领涨，因在业绩期前，投资者持乐观态度。

标普科技股指数上涨0.8%，排第二的是材料股指数，上升0.6%。

根据汤森路透数据，科技公司预期是第二季盈利增长最强的企业之一。

“科技股过去几周遭到一些抛售，”Cornerstone Financial Partners董事总经理Jeff Carbone说，“显示投资者可能认为这是买入的机会。公司业绩期将开始。”

美国企业开始公布第二季业绩，摩根大通(JPM.N)，富国(WFC.N)和花旗(C.N)等美国大行本周将公布业绩。标普500指数成份股企业预期第二季盈利同比增长7.9%。

上月美联储批准了34家美国大行的股票回购和派息等计划，这对银行业来说是一场重大的胜利。

保健股下跌0.3%，因投资者等待提议中的医保改革议案在国会的进展。

道琼工业指数.DJI微幅收跌5.82点，或0.03%，至21,408.52点；标准普尔500指数.SPX收高2.25点，或0.09%，至2,427.43点；纳斯达克指数.IXIC收涨23.31点，或0.38%，至6,176.39点。

Snap(SNAP.N)首次跌穿17美元的首次公开发行(IPO)价格，低见16.95美元。该股收报16.99美元，下跌1.1%。Snap在3月上市，是近年来最热络的美国科技股。

美联储主席叶伦在国会的半年度证词陈述将是本周焦点，投资者将从她的讲话中寻找美联储进一步加息的线索。叶伦将在周三和周四在国会作证。

亚马逊(AMZN.O)上涨1.8%，报996.47美元，因其受欢迎的Prime Day购买节即将开始。百思买(BBY.N)大跌6.3%，报54.23美元，因亚马逊计划推出与百思买旗下的Geek Squad服务竞争的一项计划。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.05:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.48:1。

标普500指数成份股有27只触及52周新高，11只成份股触及新低；有81只纳斯达克指数成份股触及52周新高，69只触及新低。

今日成交清淡，根据汤森路透数据，美国各证交所共计约56亿股成交，过去20日的平均日成交量为69亿股。(完)