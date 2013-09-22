美股周五下跌 美联储官员讲话令市场承压

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 美联储官员对美联储周三的决议意见迥异
* 卡特彼勒公布销售数据后股价下跌，拖累道指
* 成交放量，因四巫聚首日和指数再平衡
* 首日上市交易的FireEye和Rocket Fuel股价暴涨
* 道指跌1.19%，标普500指数下滑0.72%，Nasdaq指数跌0.39%
路透纽约9月20日 - 美国股市周五下跌，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员在周三政策决定公布后发表讲话，观点相互矛盾，使投资人感到困惑。
尽管过去两日美股多数收低，但本周三大股指收高。道指涨0.6%，标普500指数升1.3%，Nasdaq指数涨1.4%。
美联储周三宣布维持刺激计划不变，令原本预期美联储将缩减购债计划的分析师和投资人感到意外。
美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储在10月会议上可能改变货币政策，但取决于美国经济数据。
布拉德表示，低通胀将使美联储能耐心地评估未来资产购买的规模。在批准联邦公开市场委员会(FOMC)采取政策行动前，希望看到更多通胀正在攀升的迹象。
但美国堪萨斯城联储总裁乔治称，美联储决定不缩减购债规模令人失望，她说目前美联储的信用面临风险。
Wedbush Equity Management LLC董事总经理Stephen Massocca说，“事实是美联储基本上拿到了一份‘免费赠品’，市场已消化了这一切。他们是可以迈出缩减购债的第一步的。”
两家公司今日首日上市，股价表现亮丽。
提供网路防毒服务的FireEye周五开盘时为40.30美元，较首次公开发行(IPO)定价高出101.5%，尾盘收涨80%，报36美元。广告技术公司Rocket Fuel股价也一度较IPO定价上升超过一倍，尾盘暴涨93.4%，至56.10美元。
道琼工业指数.DJI收低185.46点，或1.19%，至15,451.09点；标准普尔500指数.SPX收跌12.43点，或0.72%，至1,709.91点。Nasdaq指数.IXIC收跌14.66点，或0.39%，至3,774.73点。
成交放量，高于平常水平，因周五是“四巫聚首日”。
此外，美股三大股指，和富时指数及美国指数追踪者重新平衡其投资组合，以配合指数权重调整。这些操作在收市时进行，扶助推高成交量，因收市时交易大幅增加。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为84.3亿股，远高于日成交均值62.5亿股。
卡特彼勒(CAT.N)下挫3.4%，至84.75美元，是跌幅居前的道指成份股。此前公司公布截至8月的三个月销售数据。
在美国上市的黑莓(BBRY.O)暴跌17.1%，报8.73美元，此前公司公布包括裁员4,500人的重组计划，且公司预期第二季业绩将远逊于市场预估。
纽约证交所上涨与下跌股票家数分别为836和2,172，Nasdaq市场则为1,191和1,364。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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