美股收涨 受助于西班牙改革计划

* 西班牙的改革计划时间表超出欧盟的预期

* 美国上周初请失业金人口下降,但GDP数据被下修

* Tempur-Pedic同意收购Sealy,两者股价大涨

* 道指收高0.5%,标普500指数收涨1%,Nasdaq指数攀升1.4%

路透纽约9月27日电---美国股市周四收涨,标普500指数结束五日连跌,因西班牙经济改革计划部分缓解了对该国的忧虑.西班牙是欧元区受债务危机困扰最严重的国家之一.

标普500指数攀升1%,为美国联邦储备委员会(FED,美联储)9月13日宣布新一轮刺激计划以来的最大单日升幅.

西班牙宣布经济改革计划时间表细节,以及重点关注减支的2013年预算.

"任何有助於判断目前情势发展状况的信息都对市场有利.今天的消息影响不大,但更多的确定性对市场有利,"OakBrook Investments LLC的交易部主管Giri Cherukuri表示.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩表示,西班牙周四宣布的经济改革时间表细节超出了欧盟的要求.他表示,这是向前迈出了一大步.

在西班牙消息公布後,黄金股涨幅居前.PHLX黄金/白银指数.XAU跳升3%.

投资者在季度末来临前调整投资组合头寸也扶助助推涨势,标普500指数有望录得6.2%的季度涨幅.周五将是本季度最後一个交易日.

"市场在进行全面盘整,但基金经理也在努力调整头寸,买入今年表现最佳的类股,以使今年剩余时间投资组合头寸保持在合理的水平,"Delta Global Asset Management的首席技术策略师Bruce Zaro表示.

道琼工业指数.DJI收高72.46点,或0.54%,至13,485.97点;标准普尔500指数.SPX收涨13.83点,或0.96%,至1,447.15点.Nasdaq指数.IXIC上扬42.90点,或1.39%,至3,136.60点.

Nasdaq指数周四领涨三大指数,本周稍早领跌,分析师称,其波动性可能反应投资者对美国经济前景的不安.

苹果(AAPL.O)跳升2.4%,报681.32美元,对Nasdaq指数提振最大.半导体指数.SOX急升2.3%,提振Nasdaq 100指数.NDX.英特尔(INTC.O)收涨1.9%,报23.09美元.

盘後,美国上市的黑莓机生产商Research In MotionRIMM.O公布的季度亏损小於预期,该股盘後急升15%,报8.21美元,常规交易时段该股收高2%,报7.14美元.

并购交易方面,床垫生产商Tempur-Pedic International Inc(TPX.N)同意出价约2.42亿美元购买同业Sealy Corp ZZ.N,并承担约7.50亿美元的债务.Tempur-Pedic股价跳升14.4%,报30.64美元.Sealy股价收涨2.3%,报2.19美元.

公司业绩方面,Discover Financial Services (DFS.N)报告第三季获利超预期,股价攀升7.3%,报39.71美元.

股市在西班牙宣布改革计划前上扬,因寄望中国将采取措施刺激不断放缓的经济.

中国央行货币政策委员会委员陈雨露周四表示,中国低估了全球经济放缓的严重程度,任何降息或降准的决策将取决於海外环境是否恶化.

美国经济数据喜忧参半.一项数据显示,上周初请失业金人口减少2.3万人,至35.9万人,远超减少4,000人的预期.

但美国第二季GDP终值仅为增长1.3%,不及预期的增长1.7%.且8月耐久财订单骤降13.2%,远超预期的减少5%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约57.4亿股,今年迄今日成交均值为65.3亿股.

纽约证交所涨跌股之比为略高於3:1,Nasdaq市场约为3:1.(完)

--编译 母红;审校 李军

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