美股下跌 受能源股和消费者类股拖累

- 路透纽约10月17日 - 美国股市周一收盘小幅走低，因能源股跟随油价回落，亚马逊和Netflix令非必需消费类股承压。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席费舍尔警告称，经济稳定可能会受到低利率威胁；他同时指出央行“非常接近”就业和通胀目标；但他称联储升息“没那么简单”。

费舍尔是支持升息的鸽派。其它联储官员近期表示，当前的情势可能基本是最佳状态。

部分美联储官员就升息时机发表相互矛盾的评论给市场增加了不确定性，美国大选选情的不断变化，以及对第三季业绩的紧张情绪已经令市场承压。

“费舍尔的地位仅次于叶伦，所以他讲话时，人们会密切关注他说什么，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

“对我来说，这是同一个苹果的不同切片，联储非常想今年再升息一次，可能会在12月份。”

能源股下跌0.6%， 因美国原油价格收跌0.8%，报49.94美元，布兰特原油收跌0.8%，报每桶51.52美元。油价受压于供应过剩忧虑，但跌幅受限，因预计美国页岩油产量将减少。

道琼工业指数.DJI收跌51.98点，或0.29%，至18,086.40点；标准普尔500指数.SPX下挫6.48点，或0.30%，至2,126.50点；纳斯达克指数.IXIC下跌14.338点，或0.27%，至5,199.823。

投资者期待企业利润在连续下降后能够在第三季转好。根据汤森路透数据，截至周一上午，标普500指数成份股中7%的公司已经发布了业绩，预计本季度业绩下滑0.1%，较10月1日预计的下滑0.5%有所改善。

美国银行(BAC.N)股价上涨0.3%，因公司利润在三个季度内首次上涨，且高于预估。

订阅视频服务公司Netflix(NFLX.O)在发布季度业绩前下跌1.6%，亚马逊(AMZN.O)下跌1.2%，为连续第三日下跌，将非必需消费类股.SPLRCD推低0.8%。

收盘后，Netflix股价急升约20%，因第三季用户增幅超过分析师预估。

玩具制造商孩之宝(Hasbro)(HAS.O)是今日非必需消费类股中的亮点，急升7.4%，此前该公司发布的业绩好于预期。 纽约证交所跌涨股家数比例为1.51:1；纳斯达克市场为1.48:1。

没有标普500指数成份股触及52周新高，七只成份股触及新低；有24只纳斯达克指数成份股触及52周新高，89只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约51.5亿股成交，低于过去20日的平均日成交量65.4亿股。(完)