美股续涨 受投资者对企业财报乐观预期推升

* 投资人焦点转向业绩期

* 联邦快递大涨4%至3月中来最高收位

* 道指升0.5%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数升0.6%

路透纽约7月9日 - 美国股市周二连续第四日收涨，因投资者相信企业能超过为本轮业绩期设定的较低预期，为公司公布强于预期的业绩，并进而进一步推升股市奠定了基础。

近几日股市被推高，标普500指数较5月21日创下的1,669.16点纪录收盘高位仅差1%。

升势也显示投资人对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将放缓刺激经济措施的前景越来越放心。今年美联储的刺激措施是股市大涨的一个主要推动力。

联邦快递(FDX.N)攀升4.4%，收报103.15美元，为3月中来最高收位，因市场臆测亿万富翁William Ackman将对该公司投入大笔资金。

标普500指数10大类股中有九种收高，原材料和工业股涨幅最大，因此前美国铝业(AA.N)在周一收盘后公布业绩时确认了铝产品全球需求预估。美国的财报季通常是由美国铝业拉开帷幕的。

分析师大多数都预计美股第二季业绩疲弱，因销售不振，但预期之后会有反弹。即便如此，投资人也开始认为盈利预估可能下调得太多。

“我们认为可能再次出现业绩期盈利预估有些过于偏低的情况，当公布业绩后，可能会有些惊喜，”Schaeffer's Investment Research技术策略师Ryan Detrick表示。

根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利增长2.9%，远低于4月预估的6.1%。

对首季盈利成长的预估当时同样被下调至1.5%，但结果是超过预期，增幅达到5.4%。

道琼工业指数.DJI收涨75.65点，或0.5%，至15,300.34点；标准普尔500指数.SPX收高11.86点，或0.72%，至1,652.32点.Nasdaq指数.IXIC上扬19.43点，或0.56%，至3,504.26点。

美国铝业公布的经调整净利和营收均超过市场预期，但该股收低0.1%，报7.91美元，不过标普原材料股指数.SPLRCM跳升1.6%，标普工业股指数.SPLRCI攀升1.5%。

“分析师已经下调预期值，即便数据并非真的好转，但前景总要比目前预估值好，”Alan B. Lancz & Associates Inc总裁Alan Lancz表示。

“如果美国铝业在层层阴霾下能够做到，那么其他行业的公司业绩超过预期，让投资人满意的空间就更多了。”

周五前，重量级企业业绩不多，周五摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)将发布财报。

近几周，市场波动性骤降，因对美联储很快缩减购债的担忧减轻。波动性指数.VIX自6月底急挫超过30%。周二该指数跌2.9%，报14.35。

周三，美联储将发布6月货币政策会议记录，投资人将寻找美联储可能缩减购债时机的线索。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为58亿股，今年迄今全日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为3:1，Nasdaq市场则为约3:2。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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