美股惴惴不安 关注克里米亚公投

路透纽约3月14日 -投资者将关注周日克里米亚公投，这次公投将决定克里米亚是加入俄罗斯还是留在乌克兰，公投结果可能影响全球市场走势。

美国股市周五收低，创七周来最大周线跌幅，因俄罗斯和西方国家出现冷战结束以来最严重的对峙。市场还担忧中国经济放缓。

许多与俄罗斯逐步接管克里米亚有关系的俄罗斯人，周一将面临美国和欧盟的禁止入境和冻结资产等惩罚措施。克里米亚亲俄当局计划周日就是否加入俄罗斯举行全民公投。

“关于谁会最受伤的问题，答案不一，”Pioneer Investments投资策略师SamWardwell谈到计划实施的经济制裁时表示。

“欧盟依赖俄罗斯的天然气；这是经济上同归于尽的做法。”

外资持有的美债规模本周降幅创纪录，这导致一些人猜测，俄罗斯在西方可能采取制裁之前，已经削减美元储备。

俄罗斯周五向克里米亚进一步派兵，并再度威胁入侵乌克兰其他地区，以回应周四晚乌克兰顿涅茨克发生的暴力事件，尽管西方要求俄罗斯撤军。

“鉴于这些全球和地缘政治因素，市场更难刷新高位，”Janlyn Capital执行董事AndreBakhos表示，“我不知道这些预警信号是否会演变成可怕后果，但在进行宏观押注时肯定会将这些因素纳入考虑。”

标准普尔500指数尽管周线下跌，但仍持于纪录高位附近。不过投资者已在使用其他工具保护自己的押注。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX).VIX跳升近10%至2月初来最高位17.82点，因投资者愿意花更多钱来防备标普500指数下跌。

“普通投资者可能没有因担忧采取行动，但我确实认为期权交易商在为下周可能出现的动荡市况做准备，”Schaeffer'sInvestment Research资深技术策略师Ryan Detrick表示。

现货VIX期权周五成交量是平常的两倍以上，今年VIX只有2月3日那一天收在20以上。

**美联储将坚持缩减购债**

投资者还关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议。美联储周二将开始举行为期两天的货币政策会议。

这是叶伦担任联储主席后的首次会议，美联储可能趁这次会议出台升息计划。该计划可能包含在会后政策声明中，也可能由叶伦在记者会上说明。

美联储曾经暗示，如果美国经济持续复苏，则可能在明年年中左右第一次采取升息举措。

“我们预计美联储将再次按计划缩减购债，他们变更这一计划的阻碍很大，”PioneerInvestments的Wardwell说。

最近经济数据表现疲软，部分归咎于恶劣天气，因此市场认为这不会影响美联储缩减购债步伐，联储预计将把购债规模再度削减100亿美元，至550亿美元。

下周可能影响市场走势的美国数据包括：周二出炉的房屋开工和消费者物价指数(CPI)，周四出炉的费城联邦储备银行制造业指数和一周初请失业金人数。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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