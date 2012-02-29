美股收高 因数据强劲且油价挫跌

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 美国1月耐久财订单降幅为三年最大
* 美国消费者信心触及一年高位
* 美光同英特尔的交易宣布後,美光股价劲扬
* 道指升0.2%,标普500指数收升0.3%,Nasdaq指数上涨0.7%
路透纽约2月28日电---美国股市周二收升,道指自2008年5月来首次收在13,000点上方,标普500指数也攻克一高点,因美国消费者信心数据及油价大幅回落助推接近五个月的升势.
标普500指数收在1,370点上方,该水准为2011年5月触及的日内高位,这可能引发基金经理人追涨动能,但近期成交不振令投资人担心升势的可持续性.
"从技术面来看,目前不会转跌",标普驻纽约短线市场技术分析师Chris Burba表示.
"无疑,市场自2月初已经呈现超买,但在强劲的升势中,即便出现超买状况,市场还将继续上行一段时间."
科技股领跑,Nasdaq指数升至2000年来最高.美光(MU.O)大涨3.7%,报8.88美元,此前英特尔(INTC.O)表示将两家同美光的合资晶圆厂股份出售给美光,之後从美光购买晶片.
英特尔上扬1.3%,报27.24美元,费城半导体指数.SOX升1.6%.
道琼工业指数.DJI收升23.61点,或0.18%,至13,005.12点;标准普尔500指数.SPX收高4.59点,或0.34%,至1,372.18点.Nasdaq指数.IXIC收涨20.60点,或0.69%,至2,986.76点.
标普500指数自今年年初以来已经大涨约9%,大致因数据显示经济动能增强,且欧债危机有受控的迹象.
但成交低迷掩盖了升势光芒,2月仅剩最後一个交易日,纽约证交所(NYSE)、美国证交所和Nasdaq市场日均成交量为68.9亿股,去年2月日均量为78.1亿股.
周二的成交量约为64亿股.
美国经济谘商会周二公布,2月美国消费者信心指数升至70.8的一年高位,1月消费者信心指数被上修後为61.5.
油价从近期高位回落也缓和了对消费者支出前景的担忧.布兰特原油期货大跌超过2美元,报每桶121.55美元.
美国公布1月耐用品订单录得三年最大跌幅,这压制了一些对经济的乐观情绪.
Office Depot Inc ODP.N业绩提振零售股,该股暴涨18.9%,报3.59美元,AutoZone Inc (AZO.N)升2.9%,报376.41美元.
业绩期已近尾声.截至周二,标普500成分股中有472家公布了业绩,约63%高於分析师预期,低於之前四个季度70%的均值,但略高於1994年来的均值62%.(完)
--编译 李军;审校 张若琪
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