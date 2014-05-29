美股标普指数未能再创纪录收位 结束四日连涨

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月28日 - 美国股市周三结束四日连涨，与连续第三日创纪录收盘新高失之交臂。
标普500指数已经连涨了四日，因近期美国经济数据正面，且预期欧洲央行将放宽货币政策，提振投资者对股市的胃纳。美国10年期公债收益率跌至2.44%以下，至7月来最低水平。
“股市是时候在短时间内进行横盘整理，这是在四日连涨后，且三大股指仍处于或接近纪录高位的情况下出现的一段盘整期，”U.S. Bank Wealth Management首席股市策略师Terry Sandven说。
“金融市场呈现一种人格分裂的状态，标普500指数因预期经济不断改善和企业获利增加而处于或迫近纪录高位，而公债收益率继续下跌，表明投资者有理由保持谨慎。”
固定收益资产收益率下降，可能带动派息类股股价上升。标普公用事业类指数.SPLRCU上涨0.5%，是标普500指数中表现最好的板块。
道琼运输类指数.DJT扩大涨幅，触及创纪录水平，该指数收在纪录最高收位8,075.88点，盘中创下纪录高位8,102.44点。周二，该指数首次收在8,000点以上。当运输板块长势喜人，且道指也有类似的表现，这是美国经济和股市前景改善的趋势信号。
纽约证券交易所(NYSE)和Nasdaq市场共计有225只股票触及52周高位，其中包括康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)和陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)等重量级公司。仅有59只股票触及52周低位。
道琼工业指数.DJI收低42.32点，或0.25%，至16,633.18点；标准普尔500指数.SPX下跌2.13点，或0.11%，至1,909.78点；Nasdaq指数.IXIC收低11.99点，或0.28%，至4,225.08点。
标准普尔500指数盘中触及纪录新高1,914.46点。它仍徘徊在被视为技术阻力位的1,910点区域。支撑位在1,900点，之后是目前切入位在1,889点附近的14日移动均线。
零售商Michael Kors Holdings Ltd(KORS.N)攀升1.3%，报97.01美元。之前公司公布录得季度获利，因北美市场的手袋和手表销售急升。但公司谨慎表示，预料在欧洲开设新店的成本将打压未来几季的毛利润率。
形成对照， 鞋履零售商DSW(DSW.N)公布的业绩和财测逊于预期后，公司市值蒸发了四分之一，股价暴跌27.4%，报23.62美元。
成交温和，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有53.8亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值57.9亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为16:15，Nasdaq市场则为5:8。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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