美国股市上涨 因美联储称将逐步收紧政策和美国经济不断改善

路透纽约12月16日 - 美国股市周三上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布近十年来首次加息，显示对美国经济有信心。

市场认为美联储政策声明的措辞温和，这支持了包括股市在内的风险资产。近期因预计美国升息而走低的防御类股今日表现最好。

美联储表明，加息25个基点只是“逐步”收紧政策周期的开始，在决定下一次升息时将特别关注通胀状况。目前美国通胀率仍低于美联储的目标。

“美联储声明措辞温和，启动了将会是美联储史上收紧步伐最缓慢的货币政策，”德国安联首席经济顾问埃里安说。

“美联储努力地让市场确信，透过 '逐步' (收紧)的路径，这次将不同于传统的利率周期。反而，这将是收紧步伐异常地缓慢的政策周期。”

道琼工业指数.DJI收高224.18点，或1.28%，至17,749.09点；标准普尔500指数.SPX收升29.66点，或1.45%，至2,073.07点；Nasdaq指数.IXIC上涨75.78点，或1.52%，至5,071.13点。

美联储称，预计美国经济将继续改善，小幅加息是合适的做法，且表示，即使这次升息之后，货币政策仍将继续保持宽松。

“这是圣诞老人(派礼物)的声明，”Huntington Wealth & Investment Management首席投资长John Augustine说。

他说，美联储“给美国人的存款多一些利息，投资者对经济信心略为增强，企业通胀预期也升高了一点。”Augustine称：“最令我们关注的是，这份美联储声明立场强硬，但措辞温和。”

标普500指数10大类股中，除了能源股外，其他九种类股均上涨，公用事业股上涨2.6%，涨幅居首。能源股下挫0.5%，因油价续跌。

纽约证交所涨跌股的比率为4.60:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,089和751家，比率为2.78:1。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，10只触及新低；有47只Nasdaq指数成份股触及52周新高，95只触及新低。

根据路透数据，美国各证交所共计有约84.8亿股成交，高于过去20日的日成交均值72亿股。(完)