美国股市跌至三个月低位 受累于中国忧虑和油价急挫

路透纽约1月6日 - 美国股市周三收于10月初以来的最低水平，受累于对中国和全球经济成长的忧虑重燃，且能源股跟随油价走低。

主要油气公司艾克森(XOM.N)和雪弗龙(CVX.N)下跌，能源股指数.SPNY跌3.6%，因油价跌穿每桶35美元。

苹果APPL.O股价短暂跌穿100美元，为8月24日以来首次，该股对标普500和Nasdaq指数构成最大拖累，收盘下跌2%，报100.70美元。

今日的下跌让今年开局不利局面雪上加霜。周一中国疲弱的数据拖累全球股市下跌，道指录得2008年以来年度首个交易日最大跌幅。

中国人民银行周三再次允许人民币贬值，引发对该国经济比预期弱得多的担忧。

“最大的影响仍然是对中国情况的担忧，”Wedbush Equity Management首席投资官Stephen Massocca称。

“我认为有这样一种看法，受中国经济减速的拖累，全球经济将大幅放缓，”他称。

朝鲜宣布成功进行了氢弹试验，也增加了投资者的紧张情绪。

道琼工业指数.DJI收跌252.15点，或1.47%，收报16,906.51点；标准普尔500指数.SPX收低26.45点，或1.31%，收报1,990.26点；Nasdaq指数.IXIC收低55.67点，或1.14%，至4,835.77点。

美股在尾盘扩大跌幅，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录显示，联储上月决定升息前，绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。

CBOE波动率指数.VIX升6.5%，至20.59，远低于周一触及的高位23.36。

“在股市下跌时，成交量没有大幅增加。这显示不是有很多人感到恐慌并试图撤出市场，”Revere Securities Corp首席策略师Scott Fullman说。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，12月民间就业岗位增加25.7万个，远高于路透调查分析师预估的增加19.2万个，为2014年12月以来最大增幅。美国非农就业报告将在周五出炉。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约82亿股成交，高于过去20日的平均日成交量71亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为779家和2,314家，比例为1:2.97；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,019家和812家，比例为2.49:1。

标普500指数成份股有两只触及52周新高，46只成份股触及新低；有29只Nasdaq指数成份股触及52周新高，132只触及新低。