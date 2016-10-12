美股遭遇抛售下挫逾1% 因业绩期开局疲弱和担心大选选情变动

路透10月11日 - 美国股市周二遭到抛售，因令人失望的企业季报为业绩期开局设定低迷基调，投资者消化可能变化莫测的美国大选选情动态。

美国铝业(AA.N)暴跌11.4%，因公司季度获利低于预期，且下调营收预估。

Illumina (ILMN.O)崩跌24.8%，对标普500指数带来最大的拖累，因公司给出疲弱的初步季度业绩。

投资者希望美国企业季报在之前连续四季疲弱后将会改善，以支持股市相对高的估值。但根据汤森路透数据，目前预计标普500指数第三季盈利将下跌0.7%。

同时，投资者为美联储在年底前加息作准备。

业绩期开局令人失望，“导致一些人担心，可能不会出现同几乎不可避免的升息相匹配的企业盈利增长，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

“抵销升息的就只有靠经济成长了。”

美元坚挺可能是企业未来盈利成长的障碍，美元兑一篮子货币周二升至3月来最高水准，为跨国企业带来压力，因计算美元汇率后的外国销售可能下降。

市场参与者也越来越关注即将来临的11月8日美国大选。共和党和该党总统候选人特朗普近期面临的政治风波，导致一些人士臆测，民主党候选人希拉里将在总统选举中胜出，且民主党将在国会中赢得多数议席。

“市场对国会控制权可能出现转变的讨论增多，”Bryn Mawr Trust首席投资长Ernie Cecilia说。“实际上，市场还没有真正消化这种可能性。”

道琼工业指数.DJI收低200.38点，或1.09%，至18,128.66点；标准普尔500指数.SPX收低26.93点，或1.24%，至2,136.73点；纳斯达克指数.IXIC下跌81.89点，或1.54%，至5,246.79点。

标普11大类股全数下跌，医疗保健类股领跌，下跌2.5%，该板块对选举结果反应最敏感。

能源股跌1.2%，因油价从一年高位回落。

标普500指数今年迄今仍上涨4.5%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为6.96:1；纳斯达克市场为5.10:1。

标普500指数成份股有四只触及52周新高，四只成份股触及新低；有46只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。(完)