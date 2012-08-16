美股上涨 受助于默克尔讲话和思科涨势

* 德国总理默克尔称欧洲领导人在正确道路上

* 思科股价跳升,因上调股息

* 沃尔玛国际市场成长放缓,股价下跌

* Facebook走低,因部分内部人士售股锁定期结束

* 道指收高0.7%,标普500指数上扬0.7%,Nasdaq指数收高1%

路透纽约8月16日电---美国股市周四收涨,标普500指数收在逾四个月以来最高,因迹象显示德国支持欧洲央行抗击区内危机的努力,且思科(CSCO.O)在宣布上调股息後带领科技股攀升.

Nasdaq跑赢大盘,之前思科股价跳升近10%,苹果(AAPL.O)股价触及636.34美元的收盘新高.而标普500指数多数板块的普遍涨势被沃尔玛(WMT.N)的低迷表现所抵消.

今日上涨是市场在8月2日录得2%涨幅後的首次大幅波动.自8月2日之後,标普500指数多数时间走高,但涨幅很小.

"我认为今日市场大涨反应出投资者意识到目前我们真的处於上行趋势中.市场面临阻力,但在逾一周的时间里,仍缓慢上行,并未出现大幅回调.这是促使投资者入市的原因,尽管成交量仍然较低,"纽约Wellington Shields & Co的是市场分析师Frank Gretz表示.

"部分人士称,我们在爬一座'忧虑之墙'.我认为,我们在爬一座低预期之墙.因为人们的预期都很低,一旦有任何好消息,市场就可能上扬."

梅克尔表示,欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽全力扞卫欧元区,与欧洲领导一直以来的言辞一致.部分交易商将此解读为德国可能向支持购买西班牙等受困欧元区国家公债的方向靠近.

道琼工业指数.DJI上扬85.33点,或0.65%,至13,250.11点;标准普尔500指数.SPX收涨9.98点,或0.71%,至1,415.51点.Nasdaq指数.IXIC收高31.46点,或1.04%,至3,062.39点.

Facebook Inc (FB.O)跌至新低19.69美元,因在针对部分内部人士的售股锁定期结束後,大量股票流入市场.该股急跌6.3%,收报19.87美元.

思科系统(CSCO.O)攀升9.6%,报19.02美元,因该公司在公布意外强劲业绩後宣布上调股息75%,不过,受欧洲债务危机和经济衰退影响,该公司前景黯淡.

全球最大零售商沃尔玛回落3.1%,至72.15美元,这令大盘涨势受限.该公司之前公布的季度获利超预期,但预计全年获利可能不及分析师预期.

根据汤森路透数据,截至周四上午,在已公布业绩的468家标普500指数成份股企业中,68%的业绩超预期,与过去四季度的均值基本一致.

在经济数据与预期基本相符的情况下,业绩对市场的推动作用更大.美国上周初请失业金人口小幅增加,不过,四周均值回落,接近四年低位,暗示就业市场正缓慢改善.

但7月房屋开工意外减少1.1%,因尽管楼市近期显露部分生机,但仍无法企稳.

8月10日,标普500指数录得2010年12月以来的最长升势,受助于市场预期美国和欧洲的中央银行将在9月推出进一步刺激举措,提振经济.

零售商Sears Holdings Corp (SHLD.O)报告的季度亏损与预期一致,因支出减少带来的提振被销售疲弱所抵消.该股上扬6.5%,报60.29美元.

折扣零售商Dollar Tree (DLTR.O)收跌1.8%,报$49.11美元,因该公司公布的第二季获利,以及财测不及分析师预期.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约58.2亿股,远低於78.4亿股的去年日成交均值.(完)

--编译 母红;审校 李军

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