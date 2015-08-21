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国际财经 | 2015年 8月 21日 星期五 10:29 BJT

美国股指期货暴跌至六个月低位 因中国PMI数据表现疲弱

路透东京8月21日 - 美国股指期货周五在亚洲跌逾0.4%，此前中国财新传媒公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。

标普500指数迷你期货ESc1低见2,016.50点，为2月初以来低位，因市场对中国经济指标表现低迷感到不安。(完)

(编译 龚芳; 审校 白云)

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