美国股指期货暴跌至六个月低位 因中国PMI数据表现疲弱

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京8月21日 - 美国股指期货周五在亚洲跌逾0.4%，此前中国财新传媒公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。
标普500指数迷你期货ESc1低见2,016.50点，为2月初以来低位，因市场对中国经济指标表现低迷感到不安。(完)
(编译 龚芳; 审校 白云)
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路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。