美股跳升逾2% 中国股市大涨点燃全球股市升势

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透9月8日 - 美国股市周二在上周大跌后反弹，跳升逾2%，中国股市反弹点燃了全球股市的升势。
三日长假后，美股涨势普遍，标普10大类股中仅有一种涨幅没有超过2%。
在周二中国公布的数据显示，8月进口降幅大于预期，且为连跌10个月后，对中国政府将出台更多刺激措施的期望增强。
中国股市周二尾盘大举反弹，带动全球股市升势。中国当局周一称，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。此举旨在鼓励投资者长期投资股市，而不是进行短线投机。
“在8月大跌后，市场出现一些不错的买入机会，我认为有投资人开始趁机运作。”Cabrera Capital Markets Inc高级股市交易员Larry Peruzzi表示。
“看来中国当局有进一步推出刺激措施的意向，所以那些市场有望回稳。”
道琼工业指数.DJI收升390.30点，或2.42%，至16,492.68点；标准普尔500指数.SPX收涨48.19点，或2.51%，至1,969.41点；Nasdaq指数.IXIC劲升128.01点，或2.73%，至4,811.93点。
上周，三大股指跌幅均至少达到3%。
近几周，因投资人担心中国经济放缓可能拖累本已迟滞的全球经济成长，促使一些投资人预计美联储将推迟至年底才升息，全球金融市场走势动荡。
上周五美国公布的8月就业报告喜忧参半，令投资人愈发不确定是否美联储将在9月16-17日的货币政策会议上升息。
苹果(AAPL.O)大涨2.8%，报112.31美元，对标普500指数和Nasdaq指数的提振作用最大。预计明日苹果将发布新款iPhone。
Fitbit (FIT.N)暴涨11.2%，报35.46美元，此前摩根士丹利将该股评级上调至“增持”。
纽约证交所涨跌股分别为2,439和644只，比例为3.79:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,202和646只，比例为3.41:1。
一只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；有46只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，30只触及新低。
根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所总计成交约67亿股，本月迄今日成交均值为76亿股。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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