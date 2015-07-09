美股因中国股市反弹燃点涨势 苹果下跌

路透7月9日 - 美国股市周四收高，中国政府救市措施刺激其股市在暴跌后反弹，提振全球股市上涨，美股投资者也松了口气。

苹果逆市下跌，自1月以来首次连续第五日下滑，因投资者担心中国消费者购买iPhone的能力下降。

美股昨日大跌，因中国市场暴跌、商品价格受压、希腊债务危机和纽约证交所盘中因技术性问题暂停交易三个小时。

在中国股市接连大跌之际，为维护资本市场稳定，中国证监会周三晚间发布公告称，上市公司大股东等人员六个月内不得减持本公司股份，否则将给予严肃处理。

自6月中来中国股市市值蒸发了大约30%。部份投资者担心中国市场动荡可能导致全球金融系统不稳，较之希腊债务危机带来更大的风险。

欧洲股市上涨，加强了投资者对美股的审慎乐观情绪。欧洲股市周四上涨，因期望希腊可达成债务协议，继续留在欧元区内。

据路透报导，欧元集团主席的发言人称，迪塞尔布洛姆已收到新的希腊提议。

“(中国股市抛售)没有持续，令人松一口气。希腊没有发表任何挑衅的言论也令人释怀，”Goldman Management的Steve Goldman表示。

道琼工业指数.DJI收升33.20点，或0.19%，至17,548.62点；标准普尔500指数.SPX上涨4.63点，或0.23%，至2,051.31点；Nasdaq指数.IXIC收涨12.64点，或0.26%，至4,922.40点。

三大股指稍早曾上涨1%或以上。

“今天上午市场的乐观情绪有所增强，但后来随着交易的展开普遍减弱，”OakBrook Investments LLC首席交易商Giri Cherukuri表示。

标普500指数10大类股中有七种上涨，金融指数领升，上扬0.77%。

纽约证券交易所(NYSE)称周三暂停交易三个多小时的原因可能是前一晚软件升级引发技术问题。

美国企业第二季业绩期已经开锣，美国大型银行将在下周公布业绩。

美国最大连锁药店Walgreens Boots Alliance(WBA.O)跳涨4.24%，此前公司上调全年获利预估。

Coty股价(COTY.N)重挫4.7%，此前宝洁(宝硷,P&G)同意以125亿美元的价格将旗下美容产品业务出售给Coty。宝洁股价下滑0.41%。

苹果下挫2.04%，至120.07美元，较交易商密切关注的200日移动均线仅高1美元。

周五，投资者将关注美联储主席叶伦在记者会上的讲话，以寻找美联储升息的最新线索。

升息将推高借贷成本，压缩企业利润率。

根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约66亿股，低于过去五日的日成交均值71亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,773和1,284家，比率为1.38:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,757和997家，比率为1.76:1。

有九只标普500指数成份股触及52周新高，17只触及新低；有34只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，84只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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