（更正）美股惨跌逾2% 因油价大跌和对中国的忧虑加深

（更正：因英文原文有误，第八段标准普尔500指数报价应为“下挫41.51点，或2.16%，收报1,880.33点”,非“下挫41.55点，或2.16%，收报1,880.29点”）

路透1月15日 - 美国股市周五跌势惨烈，标普500指数挫至2014年10月来最低水准，因油价跌穿每桶30美元，且投资者愈发担心中国经济困境。

市场出现普跌，成交量异常之高，逾五份之一的标普500指数成份股触及52周低位。标普500指数的10大类股全军覆没。小盘股Russell 2000指数下跌最多3.5%，至2013年7月来最低水准。

能源股.SPNY劲跌2.87%，因油价急挫6.5%，部份因担心中国经济放缓。中国主要股指周五大幅收低。能源股的市值从2014年底触及的纪录高位后已蒸发了接近一半。

“最初当油价下跌，大家会说 '(标普500指数)其他九个板块将表现良好' ，”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide说，“这种讲法已经改变了。现在是，能源股跌势将蔓延至其他九个板块，蔓延到了金融行业和实体经济。”

科技股.SPLRCT今日跌幅最大，重挫3.15%，因晶片巨擘英特尔季度业绩疲弱，重压晶片股走势。

标普500指数自5月触及的高位已经回落约12%，进入普遍认为的“修正区域”。

中国股市主要股指周五大跌逾3%，投资人对中国政府抑制股市跌势的能力产生疑虑。今年迄今中国股市暴跌18%。

道琼工业指数.DJI收跌390.97点，或2.39%，收报15,988.08点；标准普尔500指数.SPX下挫41.51点，或2.16%，收报1,880.33点；Nasdaq指数.IXIC收低126.59点，或2.74%，至4,488.42点。

本周，道指和标普500指数均下跌2.2%，NASDAQ指数下挫3.3%。

周五，CBOE波动性指数.VIX急升29.2%，至9月来最高的30.95。

“投资人怕得要死，年初发生这种情况有一些历史意义，”Federated Investors首次股市策略师Phil Orlando表示。

周五美国公布的经济数据也不是非常令人鼓舞，12月零售销售意外下滑，工业生产再度下跌，第四季美国经济成长预估进一步恶化。

道指成份股艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)均下挫逾1%，卡特彼勒(CAT.N)大跌2.65%。

英特尔(INTC.O)急跌9.1%，录得七年最大单日跌幅，此前该公司公布的业绩和财测使投资人担心该公司的成长。

花旗集团(C.N)挫跌6.41%，富国(WFC.N)跌3.59%，两家大行公布的业绩大致符合预期。

Wynn Resorts (WYNN.O)是为数不多的亮点之一，该公司公布符合预期的季度营收后，股价飙升13.34%。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,591家和529家，Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,377家和502家。

没有标普500指数成份股触及52周新高，135只成份股触及新低；有五只Nasdaq指数成份股触及52周新高，511只触及新低。

根据汤森路透的数据，美国股市大约有108亿股换手，远高于过去20个交易日的日均成交量76亿股。(完)