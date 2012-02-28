美股涨跌互现 油价跌势构成支撑

* 标普500指数升盘中升穿1,370点

* 美国1月成屋待完成销售指数提振房地产股攀升

* 道指小跌0.01%,标普500指数收升0.14%,Nasdaq指数上涨0.08%

路透纽约2月27日电---周一美国股市标普500指数收在2008年6月来最高水平,连涨三天,因油价从近期涨势回落,且数据显示美国楼市进一步改善.

标普500指数和Nasdaq指数均小幅上升,道指小幅收低.

全美不动产协会(NAR)周一公布,美国1月成屋待完成销售指数触及近两年高位,提振道指房屋建筑类指数.DJUSHB上涨1.50%,房屋类指数.HGX升1.19%.

油价下跌约1%缓解了对能源价格高企将可能损及仍然脆弱的经济复苏的忧虑.布兰特原油收报每桶127.17美元,下跌1.30美元.

"油价介於120-130美元将令全球经济成长步伐与非常强劲的成长率一致遇到困难,"Calvert Investment Management证券首席投资长Natalie Trunow说.

年初迄今,标普500指数上涨9%.周一最高升至1,371.94点,此为2008年6月来最高,且刷新之前的高位1,370.58点,此为关键阻力位,之後标普500指数缩减涨幅.

道琼工业指数.DJI收跌1.44点,或0.01%,至12,981.51点;标准普尔500指数.SPX收高1.85点,或0.14%,至1,367.59点.Nasdaq指数.IXIC收涨2.41点,或0.08%,至2,966.16点.

尽管标普500指数自日内高位回落,其仍录得2008年6月以来最高收盘位.

原油近期涨势源於伊朗受到制裁,引发中东供给中断的忧虑.能源企业股票与油价同落.艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)收低0.1%,报87.23美元.

第四季财报公布期已近尾声.截至周一,标普500成分股中有468家公布了业绩,63%高於分析师预期.

Lowe's Cos(LOW.N)周一公布季度营收高於预期,该公司股价上涨0.7%,报27.34美元.

DendreonDNDN.O称自年初以来,高价的前列腺癌药物Provenge需求疲软,并预计第一季营收成长将为较低的个位数.此後,生物科技类股下挫.

Dendreon股价大跌20.5%,报11.81美元.NYSEArca生物技术指数.BTK下跌1.5%.

纽约证交所(NYSE)、美国证交所和Nasdaq市场成交量为约63亿股,低於70亿股的日均值.

在纽约证交所,上涨股和下跌股家数近乎相等;在Nasdaq市场,涨跌股之比约为11比13.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 张荻 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。