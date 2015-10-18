美股展望：关注9月房市相关数据

10月16日，美国纽交所内正在工作的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透10月16日 - 如果下周将公布的9月房市相关数据，证实市场观察家预期的房市力道不虚，美国房地产类股可望获得提振。

房屋买家自夏季假期归队，面对较低的抵押贷款利率及不断上升的租金，在8月远离后如今可能已重回市场。8月数据不如市场预期，令房地产类股在9月中至9月底这段期间下跌。

衡量卖方信心的全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数周一出炉，当周稍后还有建筑许可、房屋开工、抵押贷款、房屋价格和成屋销售数据。

费城房地产类股指数.HGX今年以来涨逾6.4%，上个月则跌3.6%。该指数自9月16日至9月29日就重跌9.9%。

据纽约瑞银(UBS)房屋类股分析师Susan Maklari，6月和7月的房市数据，或让投资人曾对8月数据有着不切实际的预期。8月房市一般会呈现放缓。

自9月初的劳工节，Maklari已在全美各处通路访查信息看到市场改善迹象。

“你将看到市场较上年同期呈现增长。或许符合大家对9月的预期，或许稍好一些。”她说。

Maklari指出加州等西部市场表现强劲，当地科技业正提振就业和薪资。而较疲弱的市场则包括华盛顿特区，当地窘迫的政府支出导致潜在房屋买家充满变数。根据分析师，德州35万美元及更高级别的房屋销售转弱，但定价20万美元及较低价房屋需求强劲。

圣路易富国银行全球定量策略师Sameer Samana称，6月和7月抵押贷款利率上升，30年期固息抵押贷款利率达4.25%，可能损及8月的房屋销售。但他指出，此后利率下降至3.88%，可能对接近但尚未决定购屋者发挥影响。

“这是可能导致下周数据有惊喜的原因之一。”Samana说。

许多潜在买家也密切关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦对于美国经济和短期利率的评论。芝加哥BMO Private Bank投资长Jack Ablin表示，许多经济分析师原预计9月17日会宣布升息，这可能曾使部分买家急于锁定较低的利率购房。

并非人人都那么乐观。期权交易商对持有SPDR标普房屋建商上市交易基金(ETF)(XHB.P)的避险仓位显着增加。

但Samana表示，即便利率终于调升，如果有美联储的正面评论加以配合的话，房市前景或许也不会那么快褪色。

“若开始升息时，能同时释出确信的正面讯息，许多人可能将之视为信心迹象。”他说。(完)