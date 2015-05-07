美国股市收高 因全球公债收益率由升转跌

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透5月7日 - 美国股市周四收涨，受助于科技股上涨和全球公债收益率由升转跌。
阿里巴巴季度业绩强劲，且市场臆测消费者测评网站Yelp.com可能将自身出售，带动科技股上涨，标普科技指数.SPLRCT攀升0.87%。
上周美国初请失业金人口持于15年低位附近，显示尽管经济成长放缓，就业市场仍在改善。但该报告对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月升息的预期无甚影响。
全球公债收益率的近期涨势显示回稳迹象，油价涨势也暂竭。公债收益率上升曾拖累美股走低。
“公债市场巨大且激烈变动和油价急升的势头略为缓和，扶助投资者将焦点放回股市，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。
投资者关注周五公布的5月非农就业报告，该报告将为经济体质提供新的线索，且可能影响美联储升息时机。最新的路透调查显示，大部份美国大行预计，美联储将等到至少9月才会升息。
“如果明日美国就业报告显示月度就业岗位大幅增长，我们才会相信美联储会考虑6月升息，”Hogan说。
道琼工业指数.DJI收涨82.08点，或0.46%，至17,924.06点；标准普尔500指数.SPX上升7.85点，或0.38%，至2,088.00点；Nasdaq指数.IXIC上涨25.90点，或0.53%，至4,945.54点。
在收市后，美国哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)公布的首季业绩超过预期，股价在盘后上涨1%。
在周四交易日中，标普500指数10大类股中有九种上涨，由科技股和金融板块领涨。
阿里巴巴(BABA.N)季度营收成长45%，高于分析师预估，其股价劲升7.5%。
持有阿里巴巴股权的雅虎(YHOO.O)收高5.3%。
Yelp (YELP.N)暴涨23%，此前华尔街日报报导，消费者测评网站Yelp.com正探索将自身出售。
油价在周三触及年内高位后周四下跌，令能源指数下挫1.1%，且提振航空股上涨。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约69亿股，低于过去五日日均成交量71亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,763和1,292家，比率为1.36:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,528和1,207家，比率为1.27:1。
有7只标普500指数成份股触及52周新高，2只成份股触及新低。有46只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，60只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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