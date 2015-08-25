焦点：美国股市重挫调整 长期支撑料不受影响

8月24日纽交所电子屏显示的道琼斯指数。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约8月24日 - 中国股市暴跌近9%引发美国股市周一剧挫，分析师称这是早就该有的市场调整，不大可能削弱美国股市未来走势的支撑因素。

在大约五个交易日里，美国股市人气发生了翻天覆地的变化，周一早间达到顶峰。周一标准普尔500指数.SPX一度从去年5月所及的盘中纪录新高暴跌12.5%，道琼工业指数.DJI开盘不久即下跌1,089点，跌幅达7%。之后道指收窄跌幅但仍收低3.6%。标普500指数收低3.9%，较5月所及纪录高位下跌了11%。

尽管周一沪综指.SSEC挫跌8.5%、泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3也下滑5.4%，但道指强劲反弹，说明早盘的暴跌更多的是市场的调整，是自动交易加剧抛盘的结果。而由于基本面向好，让策略师和投资者寻求逢低吸纳，而不是割肉出局。

“我们不大可能进入熊市，”Albion Financial Group的投资长Jason Ware说。“表面一片混乱之下，却有一些正面的情况在发生；当你看到目前的走势时，会很容易忽略那些情况。”

与其他一些人一样，Ware将早前的市场跌势归咎于他认为的“不加选择的抛售”：自动交易、为追加保证金而被迫抛售、以及其它类似交易。

他和其他人所提到的正面因素包括，美国经济已牢牢站稳脚跟，足以支持美联储加息，许多人预期年底前会有一次加息。

标普500指数成分企业获利前景也有改善：目前预估第二季获利增长1.3%，远远高于上月初预期的下滑3%。

“未来几周内，我们将迎来一些数据，会巩固对美国经济状况真的很不错的看法，”Federated Investors的首席股市策略师Phil Orlando说。

Tanaka资本管理公司和TANAKA成长基金公司的总裁Graham Tanaka表示，他已作好低接的准备。他在近几个月将手中持有的现金比重提高至10%左右，以便在出现周一这种大跌时逢低买进。

苹果(AAPL.O)股价盘初一度重挫近13%，不过下午反弹至平盘上方。该公司执行长库克周一在发给美国CNBC的电邮中，不寻常地发表评论安抚股东对苹果在中国市场业务的忧心。

但正如反弹走势的意外出现一样，没有人敢说市场已经触底。

中国经济放缓可能得到更多疲弱数据的印证，从而引发美股继续走低。

“促使投资者持有股票的基本面原因仍在存在。(美国)经济和企业获利情况良好，”Albion的Ware表示。

“即便如此，不确定性又让所有人发疯，因为没人真的有把握。”(完)

(编译 王颖/白云/徐文焰；审校 王丽鑫/郑茵)

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