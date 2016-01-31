美股一周展望：财报季正当时 几家欢喜几家忧

2016年1月29日，纽交所内一名工作中的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约1月29日 - 在油价、中国经济疲软困扰以及猜测美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策中紧张度过1月的投资者，下周可能依然如故，即便下周将迎来大量财报和经济数据。

互联网领军企业Alphabet (GOOGL.O)和受到油价下跌打击的旧经济企业艾克森美孚 (XOM.N)将公布2015年第四季财报，将突显美国企业的两种表现。

谷歌母公司Alphabet财报若强劲，股价应声上涨，将取代苹果(AAPL.O)成为全球最大的企业。这将是讽刺的，而且证明传统企业向新型科技企业交棒：2011年苹果超越艾克森美孚荣登榜首。

到目前为止公布的财报显示企业情况好坏不一：社交媒体巨头Facebook (FB.O)第四季营收较上年同期增长逾50%，而石油巨头雪佛龙(Chevron) CHV.N公布逾13年来首个季度亏损。

数年来企业营收整体上好于预期，但原因是通过削减成本和回购股票；而营收好于分析师预期的公司数量要少得多。

也许就因为此，投资者对财报的反应小了一些，同时根据全球事件进行的交易更多，比方说中国经济报告，或者油价的涨跌。

尽管投资者还是在买进财报好于预期的公司股票，卖出不及预期的股票，但表现的差距在缩小，RBC Capital Markets首席股票策略师Jonathan Golub称。

**财报和就业数据**

Alphabet周一公布财报。该公司前八次公布财报后，股票平均波动幅度为5.5%(有时涨，有时跌)。该公司市值接近5,170亿美元，这样的涨幅将使其超过苹果的市值5,360亿美元。

该公司的财报预计亮眼。

“过去两季度Alphabet均公布强劲财报，好于分析师预期，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)股票策略主管Peter Garnry称。“Facebook第四季的业绩很出色，暗示谷歌的移动和视频方面的数据也将不错。”

下周其他公布财报的公司包括Aetna(AET.N), 辉瑞(Pfizer)(PFE.N)，默克 (MRK.N)，Anadarko (APC.N)，康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N), 西方石油(Occidental Petroleum)(OXY.N)和通用汽车(GM.N)。

经济方面，下周将公布重要的工厂活动、建筑支出、汽车销售、服务业增长和通胀数据，周五以极为重要的美国就业报告收尾。

此前美国商务部周五报告称，第四季经济增长年率为0.7%，能源企业为应对油价下滑进一步削减投资。消费者支出增长也放缓，因今冬气温高于常年，导致取暖支出减少。

“制造业明显疲软，制造业有些部门处于衰退，所以让国内生产总值(GDP)勉强增长的是消费，”Federated Investors多部门策略主管Don Ellenberger说。

“下周公布的非农就业报告或就业数据若有疲软现象，真的会值得担忧。”(完)