美股一周展望：尾盘买单浮现的格局或预示股市好转指日可待

路透纽约2月12日 - 美国股市在2016年持续挣扎之际，股票正展现一些迹象显示卖压可能接近尾声。

标准普尔500指数.SPX已较去年5月所创的纪录高位下跌约13%，油价仍陷在每桶不到30美元的低位；与此同时，银行稳定性的忧虑及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息路径的不确定性，促使投资者避开风险资产。

但近来盘中交易行为显示，投资人可能正开始暖身准备再度投身股市。观察过去四个下跌的交易日，有三天临近尾盘时都有买单进驻；其实从1月底开始，就已有这样的格局浮现。

芝加哥BMO私人银行投资长Jack Ablin视这样的模式为正面迹象。他在近期一份客户报告指出，所谓的聪明资金流指数(Smart Money Index)似乎已在1月12日触底。该指数系比较每日交易盘初和盘尾的交易行为。

这项指数背后的基本理论是，专业人士倾向在交易日较后段主导交易活动，因此每天尾盘有买盘属于正面信号。

“我怀疑有机构投资者少量吃进估值极度受压的股票。”Kenny & Co LLC股市策略师Peter Kenny称。

“最起码，如果以利好趋势收盘，就容易给人一种市场有买家的印象。”

然而，虽然尾盘买单或许是利好迹象，但也可能妨碍了市场悉数排尽卖压--部分市场观察家正等待这所谓的“认输出局”迹象，之后才愿再进场买股。即便是较乐观的Ablin也表示，股票可能还得再跌个5-10%才到合理的价位。

本周公布的美国散户投资人协会(AAII)投资者信心调查显示，48.7%的投资者看法偏空，接近三年高点。这个反向指标可能也是股市的好兆头。

PNC财富管理首席投资策略师Bill Stone表示人气严重偏空，并在一份客户报告指出，“这可能与我们的直观认知相反；负面人气相较于正面人气来说高得多时，经常预示着股市即将走升。”

下周的企业财报依然值得关注，在周五公布了乐观的零售销售报告后，Priceline.com(PCLN.O)和沃尔玛(WMT.N)的业绩将让投资者更深入了解消费者的状况。

下周还将公布美国东北部和大西洋中部地区的制造业数据，还有通胀数据，以及最近一次美联储会议的会议纪录。(完)