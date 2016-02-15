焦点：美国股市投资者有如惊弓之鸟 财报季亦难看到希望

美国纽交所内一电脑屏幕上显示的曲线图，摄于1月14日 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约2月12日 - 美国股市经历了年初的动荡后，仍难以站稳脚跟，企业财报也不能让投资者获得任何安慰。

随着疲弱的财报不断涌现，黯淡的2015年第四季获利预期变得更加糟糕。而以前比较典型的趋势是，随着财报季的不断推进，整体获利预期会有所改善。

而且，分析师正在不断下调2016年上半年营收和获利的预估。

汤森路透数据显示，从2015年第三季度开始的标准普尔500指数成分企业季度获利下滑，预计将持续整整一年。

这对股市投资者而言可非同小可，因为利润通常都是推动股价变动的最重要因素之一。

许多分析师都认为，美国企业利润若出现萎缩(至少连续两个季度下滑)，部分可归咎于年初开始的市场大举抛售。自12月31日以来，市场已经下滑约9%。

与此同时，美国经济成长前景趋弱，暗示美国企业也许不得不进一步取消资本项目和设备支出计划，而在就业市场复苏似乎加快步伐之际企业增加招聘的势头也将扭转。

**获利‘进一步下滑’**

虽然获利疲软的情况仍集中在能源和材料行业，这些行业因油价和其他大宗商品价格大跌而受到打击，但其他行业的表现也远远说不上强劲，标准普尔500指数10个分类指数的成分股第一季获利预估均下滑。

“在获利方面，我们并没有朝好的方向走，”Synovus Trust Company的资深投资组合经理Daniel Morgan说。

“获利不仅在下滑，而且降幅还在扩大。”

低迷的营收情况也令投资者感到担忧，大多数企业的营收都不及分析师的预期。

本财报季迄今为止营收表现令人失望的企业中，较为显眼的是华尔街宠儿苹果(AAPL.O)。

第四季标普500指数成分股的营收料下降3.4%，可能出现连续第四个季度下滑，凸显出企业增加支出的能力值得怀疑。

**财报平淡无亮点**

在获利方面，大多数企业表现优于预期，但却没有特别亮眼。

根据75%已公布的标普500企业财报、以及对尚未公布财报企业的预估，第四季标普500企业获利预计较上年同期下滑4.0%。

这比第一季开始时所预估的3.7%降幅还要差，与一个月前所预估的4.2%降幅则相距不远。在最近几年，获利预期通常会随着公布财报的企业越来越多而改善。

第一季中，标普指数10大类股中势将有7个行业的获利是下滑。能源业同比获利料重挫89.4%，比约两个月前所预估的跌幅多出逾一倍。

油价疲弱伤及能源产业之际，全球增长疲弱及美元升值则侵蚀了美国跨国企业的获利。

一些分析师认为，市场跌得太深，导致投资者无视基本面。

加拿大皇家银行资本市场分析师称，许多标普企业，特别是可选择消费品产业、科技业以及健康护理产业，过去三个月中在获利预期及股价表现之间的落差相当大。

他们说，这样的差异性反而是买进机会。

其他人却认为，就算股价变得较便宜，但从获利环境而言，却没有太多进场的理由。

标普500成分股未来市盈率(本益比)为15.2倍，低于今年初的16.9倍。

浏览美国第四季企业获利及营收预估tmsnrt.rs/1Qa9oYB

(完)