美股道指收在纪录高位 苹果拖累标普500和Nasdaq指数

* 据报苹果和Beats Electronics接近达成交易

* IBM扶助道指，动能股上涨

* 道指和标普500指数升0.2%，Nasdaq指数涨0.5%

路透纽约5月9日 -美国股市道指周五收在纪录高位，受国际商业机器(IBM)(IBM.N)提振，且高增长动能股反弹，扶助三大指数全面攀升。

非必需消费品类股也扶助提振市场，服饰零售商Gap Inc(GPS.N)公布4月销售强劲，且给出的获利预估高于市场预期，股价因此急涨3.3%，报40.52美元。标普非必需消费品.SPLRCD扬升0.6%。

苹果(AAPL.O)对标普500指数和Nasdaq指数的拖累最大，两名了解情况的消息人士表示，苹果接近就以32亿美元收购音乐流服务和耳机生产商Beats Electronics达成协议，收购规模将创下苹果并购案的纪录。

一些分析师质疑Beats是否值得这样高的收购价，Beats在9月进行的上一轮筹资时，估值为10亿美元。苹果下挫0.4%，报585.54美元。

动能股上涨，Gilead Sciences Inc (GILD.O)涨1.3%，报79.76美元。Netflix Inc(NFLX.O)将其最受欢迎的视频流服务计划每月收费增加1美元后，股价上扬2.1%，报328.55美元。

成交疏落，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股股票换手，低于本月迄今均值62亿股。

道琼工业指数.DJI收高32.37点，或0.2%，至16,583.34点；标准普尔500指数.SPX收涨2.85点，或0.15%，至1,878.48点；Nasdaq指数.IXIC收升20.374点，或0.5%，至4,071.869点。

IBM上涨0.6%，报190.08美元，扶助提振道指收在纪录高位。

本周，道指升0.4%，标准普尔500指数跌0.1%，Nasdaq指数下跌1.3%，此为Nasdaq指数一个月来最大周度百分比跌幅。

医疗保健股攀升，默克(MRK.N)涨0.7%，报55.21美元，此前美国医疗健康监管机构批准默克的一种药物。标普医疗保健类指数.SPXHC涨0.6%。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为17:13，Nasdaq市场则约为17:9。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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