美股受美联储声明带动收涨 道指创纪录最高收位

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透纽约9月17日 - 美国股市周三在交投震荡中收高，道指触及纪录收盘高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。
不过，美联储发布的利率预估显示，联储官员预期开始升息后，利率攀升的速度将较他们之前的预期更快。在美联储公布政策声明和经济评估后，美元兑欧元和日圆跳涨。金融股.SPSY上扬0.4%，且将涨势延续至收盘，成为标普500指数中表现最好的板块之一，领涨标普500指数。
“此次声明沿用了上次声明中的两个措辞，即在“相当长一段长时间内”维持低利率，以及就业市场仍存在大量闲置劳动力，这表明美联储的政策短期内不会有大的变动，”JPMorgan Private Bank全球投资专家Terry Dufrene说。
在美联储公布政策声明后，美股在平盘上下方游走，之后在主席叶伦的记者会进行时，美股走高，只是在接近收盘时缩减升幅，因标普500指数在逼近日内纪录高位时触及技术阻力位。道指勉力小幅收涨，创下纪录最高收位。
“这反映出人们对美联储声明的期望较高，今日的走势是对预期的反应与对事实的反应较量的结果，”Dufrene说。
道琼工业指数.DJI收高24.88点，或0.15%，至17,156.85点；标准普尔500指数.SPX收涨2.59点，或0.13%，至2,001.57点；Nasdaq指数.IXIC上扬9.43点，或0.21%，至4,562.188点。
材料股.SPLRCM是表现最好的板块，上涨0.6%，由杜邦(DuPont)(DD.N)领升，该股劲升5.2%，此前杜邦最大的股东之一、维权投资者Nelson Peltz旗下的Trian Fund Management敦促杜邦将高增长业务和现金流强劲的业务分离开来。
房屋建设类股跑赢大盘，受助于房屋建筑商Lennar Corp (LEN.N)的业绩和美国住宅建筑商信心指数强劲。Lennar股价劲升5.8%，报41.40美元。费城房屋指数.HGX上涨1.6%，录得一个月来最大单日升幅。
美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美联储升息的迫切性。美国劳工部周三公布，美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。
在纽约证交所中，百分比升幅最大的个股是Hyperdynamics HDY.N，暴涨20.22%。百分比跌幅最大的个股是Rackspace Hosting RAX.N，重挫17.67%。
在纽约证交所交投最活跃的个股中，美国银行(BAC.N)涨0.36%，报16.77美元，Petrobras (PBR.N)升0.57%，报17.61美元，通用电气(GE.N)涨0.23%，报26.27美元。
Nasdaq市场交投活跃的个股有，苹果(AAPL.O)升0.7%，报101.58美元，雅虎(YHOO.O)跌0.3%，报42.59美元，微软(MSFT.O)跌0.5%，报46.52美元。
纽约证交所上涨股与下跌股家数分别为1,563和1,500股，比率为1.04:1。Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为1,530和1,158股，比率为1.32:1。
标普500指数成份股中，有43只触及52周新高，八只触及新低；Nasdaq综合指数成份股中，有57只触及新高，60只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所成交量总计为约60.6亿股，高于56.5亿股的本月迄今日成交均值。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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