美股在小盘股带动下反弹 本周道指和标普500指数收低

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月16日 - 美国股市周五收高，尾盘出现反弹，小盘股在近期大跌后小幅回升，且非必需消费品类股走强。
小盘股Russell 2000指数.TOY升0.6%，盘中稍早再度逼近修正区域后出现反弹。所谓修正区域就是较近期高位回落10%的区域。
本周小盘股领跌，Russell 2000指数本周挫0.4%，道指跌0.6%，标普500指数微跌0.03%，Nasdaq指数上涨0.5%。
“市场已守住，我认为技术上而言并没有下破的感觉。投资人原本预计会像昨天的走势，但事实上完全不是这样，”O’Neil Securities驻纽约证交所场内分支主管Ken Polcari表示。
标普500指数回升至1,868点附近的50日移动均线之上，该区域是支撑位。
本周稍早，道指和标普500指数均曾创下纪录新高，今年迄今标普500指数升1.6%。
Russell 2000指数仍低于200日移动均线切入位，投资人担心小盘股长期的颓势可能是更大范围跌势的前奏。
Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James表示，选择权到期前的仓位调整可能巩固了尾盘的反弹攻势。
电信和非必需消费品类股领涨标普500指数。Verizon Communications (VZ.N)攀升2.3%，报49.07美元，昨日监管机构文件显示巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRKa.N)在首季买入1,100万股Verizon股票。
道琼工业指数.DJI收高44.50点，或0.27%，至16,491.31点；标准普尔500指数.SPX收高7.01点，或0.37%，至1,877.86点.Nasdaq指数.IXIC涨21.296点，或0.52%，至4,090.588点。
业绩消息方面，J.C. Penney Co (JCP.N)和Nordstrom Inc(JWN.N)在公布优于预期的业绩后跳升。Nordstrom暴涨14.7%，报70.55美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。J.C. Penney激升16.2%，报9.73美元。标普非必需消费品类股指数.SPLRCD升0.7%。
应用材料(AMAT.O)跳升8.1%，报20.21美元，此前该公司公布的营收略胜预期。软件生产商欧特克(ADSK.O)上调全年营收预估，带动股价劲升8.1%，报51.67美元。
经济数据也令市场正面基调增强。4月房屋开工跳升13.2%，建筑许可创下约六年高位。费城地产股指数.HGX升0.8%。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值61亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”