美股道指和标普500指数触及纪录最高收位

* Hillshire将以66亿美元买入Pinnacle Foods

* 乌克兰局势仍是市场焦点所在

* 道指涨0.7%，标普500指数升1%，Nasdaq指数涨1.8%

路透纽约5月12日 -美国股市道指和标普500指数周一触及纪录最高收位，Nasdaq指数在网络股和生物科技股劲扬的带动下上扬。

Biogen Idec (BIIB.O)升4.8%，报300.54美元，TripAdvisor Inc(TRIP.O)上涨5.8%，报89.51美元。推特(TWTR.N)劲升5.9%，报33.94美元，之前券商SunTrust将推特评级上调至“买入”。

这些动能股近日大幅波动，它们在3月开始被大举抛售，因担心估值过高。

“我认为这些股票略为企稳。一些人认为这些公司仍然估值过高，但它们的股价已经跌得够多了，似乎进一步下滑的空间不大。目前人们尝试趁低吸纳，令部份股票回升，”OakBrook Investments LLC首席交易商Giri Cherukuri说。

小型股Russell 2000指数.TOY攀升2.4%，为3月初来最大单日百分比升幅。iShares Russell2000 ETF (IWM.P)上涨2.3%。

道琼工业指数.DJI收高112.13点，或0.68%，至16,695.47点，此为纪录最高收位，盘中触及16,704.84点纪录高位。

标准普尔500指数.SPX收涨18.17点，或0.97%，至1,896.65点，也创纪录最高收位。Nasdaq指数.IXIC收升71.99点，或1.77%，至4,143.859点。

股市上涨，尽管乌克兰紧张局势持续。乌克兰东部亲俄反叛势力宣布在周末举行的自治公投中胜出，但乌克兰和西方国家不予承认，称公投非法。欧盟扩大对俄罗斯企业和个人的制裁。

Hillshire Brands Co HSH.N同意收购Pinnacle FoodsInc(PF.N)，交易价格约为66亿美元，包括债务在内。Pinnacle暴涨13.2%，报34.47美元，Hillshire下挫3.2%，报35.76美元。

在医疗保健行业并购交易的最新发展方面，美国制药商、保妥适制造商Allergan Inc(AGN.N)挫跌1%，报159.72美元，之前该公司拒绝了Valeant PharmaceuticalsInternational Inc (VRX.TO)(VRX.N)提出的47亿美元收购提议。在美国上市的Valeant下滑0.8%，报130.16美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值62亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股和下跌股之比均为约4:1。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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