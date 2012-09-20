美股道指微升 标普500和Nasdaq指数收跌

* 经济报告不振拖累股市

* 地产股和能源股领涨

* Facebook下挫3%

* 道指微升0.14%,标普500指数微跌0.05%,Nasdaq指数下滑0.21%

路透纽约9月20日电---美国股市道琼工业指数周四微幅收高,标普500指数和Nasdaq指数微幅收跌,但收复盘中的多数失地,显示投资者人气总体仍然正面,尽管全球多个国家和地区公布疲弱的制造业数据.

周三美国公布的楼市数据强於预期,带动地产股指数.HGX今日上扬0.8%,标普能源股指数.GSPE升0.4%,跟随布兰特原油期货在连跌三日後的反弹走势.标普公用事业股指数.GSPU也升0.4%.

股市走势是基於展望,U.S. Bank全球投资策略师John De Clue表示,这是典型的好坏不一的经济指标的拉锯战.

今日公布的多个经济指标显示全球经济前景不佳.美国制造业季度表现为三年来最差,上周初请失业金人数持於近两个月最多.之前欧洲和中国公布的制造业数据也令人失望.

指标标普500指数自8月初已大涨5.9%,主要受对央行会推出更多刺激措施的预期带动.一周前,美联储宣布第三轮量化宽松政策,即QE3,扶助股市在上周五触及五年高位.

瑞银将标普500指数今年年底目标水准由1,375点上调至1,525点,指因在全球央行积极的放宽货币政策下,股市将攀升.

"短期而言,我们相信风险交易将继续上演,投资人将转投波动最厉害和对经济最为敏感的个股."瑞银首席美国股市策略师Jonathan Golub在研究报告中表示.

对美国经济命运较敏感的运输股今日跌幅居前,昨日铁路公司Norfolk Southern Corp (NSC.N)表示盈利将不及预期,该股急挫9.1%,报66.11美元.

道琼运输指数.DJT下挫2.8%.

波士顿联储银行总裁罗森格伦周四表示,上周美联储的行动"会令经济成长增强,会比没有实施该政策更快的达到充分就业."

Trulia IncTRLA.N首日上市,股价飙升41.2%,报24美元,因投资人预计楼市改善将令线上地产服务得益.

道琼工业指数.DJI小涨18.97点,或0.14%,至13,596.93点;标准普尔500指数.SPX微跌0.79点,或0.05%,至1,460.26点.Nasdaq指数.IXIC回落6.66点,或0.21%,至3,175.96点.

汇丰9月中国制造业PMI初值微升至47.8的两个月高位,脱离41个月低点,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.9月初值中的产出分项指数降至47.0,为2011年11月以来最低.

零售股也下滑,Bed, Bath & Beyond (BBBY.O)重挫9.8%,报62.08美元,昨日该公司公布的季度业绩略逊预期,因成本上升.摩根士丹利零售股指数.MVR下滑1.2%.

Facebook Inc(FB.O)大跌3%,报22.59美元,此前该公司表示,将开始对在其社交网络上登促销广告的业务收费,将免费服务转化为潜在的收入来源.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.5亿股,低於65.4亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约2:3,Nasdaq市场约为3:5.(完)

--编译 李军;审校 母红

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