美股道指首次收在16000点关口以上

* 美国初请失业金人数和通胀数据支持股市

* Target下调全年获利预估

* 道指涨0.7%，标普500指数升0.8%，Nasdaq指数攀升1.2%

路透纽约11月21日 -美国股市道指周四首次收在16,000点以上，其他主要股指也收高，结束连跌三日的局面。此前经济数据直指就业市场缓慢改善，且通胀迟滞。

金融股领涨，令美股结束之前三日下跌的颓势。尽投资人仍不确定美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时将缩减每月850亿美元购债规模，但一些投资人表示，美股将可抵御美联储最终缩减刺激政策的影响。

“我认为股市在今年剩余时间内还将继续上行，”Wells Capital Management高级投资经理MargiePatel周四在路透全球投资峰会上表示。

她说，“大家都希望看到股市修正”，这样就可以加仓，并补充称，股市也将是2014年最强劲的资产类别。投资者基本都认为市场将有回调，但美联储或推动股市涨势继续。

美联储一再表示，在经济能独立运行之前，其不会撤出刺激举措。Omega Advisors副董事长StevenEinhorn在峰会上表示，经济成长加上美联储的支持，为投资者提供买入股票的充分理由。

Einhorn指出，美联储在缓和削减购债的影响方面大有可为。其中包括强化对市场的前瞻性指引，周三公布的会议记录显示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员在最近这次会议上讨论了这一问题。

1%的年度通胀率低于美联储2%的目标。

圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，通胀数据给联储带来更多回旋余地，可以维持当前宽松的货币政策。布拉德在FOMC具有投票权。

“我们需要一如既往地继续该计划，但如果有通胀问题的苗头开始浮现，我们必须愿意去控制这个问题，”布拉德参加阿肯色大学一场活动时表示。“到时候我要戴上通胀强硬派的帽子，采取行动。”

对美联储可能开始削减刺激但不加息的预期，帮助拓宽长短期债券利差。这有利银行，因为银行借入短期资金，发放长期贷款。美国银行(BAC.N)股价跳涨3%至15.59美元。

道琼工业指数.DJI上扬109.17点或0.69%，收在纪录高位16,009.99点。标普500指数.SPX升14.48点或0.81%，收报1,795.85点。NASDAQ指数.IXIC攀升47.89点或1.22%，收于3,969.16点。

美国上周初请失业金人数降幅超过预期，而且10月生产者物价连续第二个月下滑，表明通胀压力仍不大。

“今天的初请失业金数据非常非常强劲，”Chase Private Client首席分析师Anthony Chan表示。

Target(TGT.N)跌3.5%至64.19美元，之前其公布第三季可比销售增幅不及预期，且调低全年获利预估。

但摩根士丹利零售类指数.MVR涨0.5%，受Williams-Sonoma(WSM.N)攀升7.6%至59.74美元带动。该高档家居产品零售商公布季度业绩优于预估，并称其准备好迎接假日购物季。(完)

(编译 利棣儿/李爽 审校 徐文焰)

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