美股道指和标普500指数创下纪录高位

* 道指及标普500指数攀升至纪录高位，银行股上扬

* Nasdaq指数收在12年半来最高位

* 美国银行扶助道指上涨

* 道指升0.8%，标普500指数涨1%，Nasdaq指数升0.7%

路透纽约5月14日 - 美国股市周二升至新高，因投资人预期美国联邦储备委员会(美联储)的刺激措施将扶助推动股市进一步攀升，因而吸纳高市值公司股票。

股市全线上涨，但成长型板块跑赢其他板块，银行股领涨。美国银行(BAC.N)大涨2.8%，报13.34美元，是道指最大百分比升幅成份股。花旗集团(C.N)劲扬2.4%，报50.09美元。

自年初上涨以来，美股一直没有明显回调，三大股指升至纪录高位，标普500指数今年迄今累计攀升约16%。

股市上涨主要受助于美联储宽松货币政策，尽管投资人焦点转向美联储何时将可能开始缩减购债计划。

“全球发达经济体均积极放宽政策，资金在寻找投资的地方，最终投资在股市，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。

Hellwig表示，目前来说，投资人押注美联储将保持谨慎态度，不急于撤走经济支持措施，避免妨碍经济复苏。

迄今，每次股市回落都吸引投资人买需，且投资者正研判股市的涨势将可以持续多久。

标普金融股指数.SPSY涨1.7%，标普运输类指数.SPLRCTRN扬升1.4%。

道琼工业指数.DJI收高123.57点，或0.82%，至纪录最高收位15,215.25点；标准普尔500指数.SPX上升16.57点，或1.01%，至1,650.34点的纪录最高收位。Nasdaq指数.IXIC收涨23.82点，或0.69%，至3,462.61点，此为2000年11月来最高收位。

周二盘中，道指触及纪录高位15,219.55点，标普500指数攀升至历史高位1,651.10点。

Nasdaq指数触及52周新高3,468.67点。

美股过去三日在窄狭区间交投，仅上升0.07%，因企业季报接近尾声，且没有很多经济数据公布，使投资人缺乏强烈的催化剂进一步推高股市。

道指涨幅受限，因英特尔(INTC.O)下跌1%，报23.84美元，UnitedHealth Group(UNH.N)跌1.1%，报61.73美元。

在美国上市的索尼(Sony)(6758.T)(SNE.N)跳涨9.9%，至20.76美元，此前亿万富翁对冲基金投资人Daniel Loeb促请索尼剥离其赢利的娱乐业务。

诺基亚(NOK.N)发布其新款Lumia智能手机，但在美国上市的诺基亚大跌5.2%，报3.64美元。研究公司Gartner称诺基亚在第一季的市场份额下降5个百分点，至14.8%。

在本业绩期，大部份企业公布的业绩优于预期。根据汤森路透数据，迄今有90%的标普500指数成份股公布了业绩，其中67.2%企业的获利优于预期，和过去四个季度的均值一致。不过，仅有46.9%企业营收优于预期，低于过去四个季度的均值52%。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:1，Nasdaq市场则为约2:1。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)

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