美股收涨 道指和标普500指数双双收在纪录高位

* 道指连续第六天收在纪录高位，标普500指数连续第四天收在纪录高位

* 初请失业金人数降幅高于预期

* 零售股上涨，MasterCard数据显示假期季销售增长

* 道指涨0.8%，标普500指数涨0.5%，Nasdaq指数涨0.3%

路透纽约12月26日 -美国股市周四收涨，道琼工业指数和标普500指数均收在纪录高位，因假期购物季数据表现靓丽推高零售股。

经济成长显现正面迹象，上周初请失业金人数经季节调整后减少4.2万人至33.8万人，为近一个月的最低水准。分析师此前预计初请失业金人数为34.5万人。

假期购物季接近尾声，零售股备受关注。据MasterCard AdvisorsSpendingPulse公布的数据，11月1日至12月24日销售增长2.3%，打消人们对本假期季销售疲弱的担忧。

标普零售分项指数.SPXRT跳涨0.8%。UrbanOutfitters股价(URBN.O)上涨2.2%至37.55美元，为标普500指数成分股中百分比涨幅最大的个股之一。网络零售商亚马逊(AMZN.O)上涨1.3%至404.39美元。沃尔玛(WMT.N)涨0.5%至78.39美元。

“我不清楚为何市场似乎会不断上涨，但看起来市场就会这样，”Fort Pitt CapitalGroup资深股票研究分析师Kim Forrest称，“没有理由抛售股票，但除了为市场走高继续做准备外，也没太多理由买进。”

道琼工业指数.DJI收高122.33点，或0.75%，至纪录收盘高位16,479.88点；标准普尔500指数.SPX收高8.70点，或0.47%，亦达纪录收盘高位1,842.02点。Nasdaq指数.IXIC上扬11.76点，或0.28%，至4,167.18点。

道琼工业指数连续第六日创纪录收盘高位，为3月以来最长连涨纪录。标普500指数亦连续第四日创纪录收盘高位。道琼工业指数一度升至盘中纪录高点16,483点，标普500指数亦触及盘中纪录高位1,842.84点。

但这是周一以来首个全天交易日，成交淡静。各市场周三因圣诞节假期休市。美国股市周二提早休市。

据BATS Global Markets数据，美国所有证交所总成交约33亿股，远低于本月迄今平均62亿股的水准。

纽约证交所约有51%的股票当日收高，Nasdaq市场有49%的股票收升。

能源股攀高。艾克森美孚(XOM.N)收涨1.7%至100.90美元，扶助提振道琼工业指数。另一支道指成分股雪佛龙(CVX.N)升1.1%，收报124.81美元。

标普500指数今年已大涨29.2%，主要受益于美联储的刺激举措。该指数有望创1997年以来年度最大涨幅。道琼工业指数今年也涨了25.8%，Nasdaq指数跳升38%。

据知情人士，攻击零售商TargetCorp(TGT.N)的黑客，不仅侵害高达4,000万的信用卡和借记卡，还偷走了加密的个人识别码。

Target股价涨1.3%，收报62.48美元，不过仍较12月18日收盘价跌1.7%。

电讯业方面，知情消息人士对路透表示，日本软银在协商收购T-MobileUSTMUS.N。后者股价一度触及2007年以来高位，收高2.3%至32.93美元，略低于日高32.95美元。

债市方面，美国指标公债收益率小升，略低于3%的两年高位。分析师称，如果收益率在较长时间内持于这一水准，可能不利股市和其他风险资产。(完)

(编译 许娜/李爽 审校 张荻/杜明霞)

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