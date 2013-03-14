美股道指连涨第10日 标普500指数逼近纪录高位

* 道指再次收在纪录高位

* 标普500指数尾盘上冲历史收盘高位

* 上周初请失业金人口意外减少，连降第三周

* 能源股提振股市；eBay评级被上调后上扬

* 道指和标普500指数均收涨0.6%，Nasdaq指数上扬0.4%

路透纽约3月14日 - 美国股市周四上涨，道指延续近期涨势，连升第10个交易日，为1996年底以来最长升势，且刷新收盘纪录，因数据显示美国劳工市场复苏加速，激励投资者买入。

标普500指数尾盘向纪录收盘高位1,565.15点发起冲锋，但在距离该水准仅2个点的地方报收。道指自3月5日来连创纪录高位。

自年初以来，美国股市加速上行，没有出现任何重大盘整，受助于经济状况改善和美国联邦储备委员会(美联储)继续执行宽松货币政策。

“股价连创新高从而推动市场上扬是很自然的过程。我认为这并未让投资者却步，”Solaris Group的首席投资长Tim Ghriskey表示。

“资金流向的确出现逆转，资金开始流出货币市场，部分资金从固定收益市场流入股市。这样的趋势不会轻易改变，因此，我们预计将有更多的资金流入股市。”

道琼工业指数.DJI收高83.86点，或0.58%，至14,539.14点，为纪录收盘高位；标准普尔500指数.SPX上涨8.71点，或0.56%，至1,563.23点，距离2007年10月9日创下的纪录收盘高位仅差约两点；Nasdaq指数.IXIC涨13.81点，或0.43%，至3,258.93点。

在年初迄今的三个月里，道指累计上扬近11%，标普500指数升幅达9.6%。

周四稍早，道指再度触及盘中历史高位14,539.29点。

今日公布的数据数显示，上周初请失业金人口连续第三周减少，为就业市场强势的最新迹象。

劳工部公布的另一项数据显示，2月美国生产者物价指数涨幅为五个月最大，因汽油价格攀升。但未见通胀压力全面攀升，从而可能迫使美联储收紧货币政策的迹象。

受数据提振，房屋建造类股指数.HGX.上扬1.5%，道琼交通运输类股指数.DJT攀升0.8%。

道指30只成份股中，10只触及至少52周高位，其中包括迪士尼(DIS.N)。 IBM(IBM.N)股价盘中攀升至历史高位215.85美元，收盘劲扬1.8%，报215.80美元。

能源股带领道指和标普500指数上扬，标普能源股指数.SPNY上涨1.3%。雪佛龙(CVX.N)是百分比涨幅最大的道指成份股之一，收高1.4%，报120美元，盘中触及52周新高120.26美元。

苹果(AAPL.O)收涨1%，报432.50美元。其对手三星电子(005930.KS) 周四在纽约推出了最新款Galaxy手机。

最大在线市场营运商eBay(EBAY.O)攀升1.6%，报51.80美元，之前Evercore Partners将该股评级上调至“增持”。

下跌股方面，全球最大的网上零售商亚马逊(AMZN.O)急跌3.4%，报265.74美元，之前，摩根大通将其评级从“加码”调降至“中性”，并将其目标价从333美元下调至300美元。

E*Trade (ETFC.O)暴跌8.2%，报10.85美元，之前，该公司最大投资人Citadel LLC表示，将减持所有E*Trade股份。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。