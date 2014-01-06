美国股市连续第三日收低

* 美国12月服务业增长放缓，11月工厂订单增加

* 推特遭数家券商降评后股价下跌

* 道指和标普500指数下跌0.3%，Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约1月6日 - 美国股市周一下滑，因当日出炉的经济数据好坏不一，显示服务业增长放慢，但工厂新订单反弹。

两项衡量服务业活动的指标表明，12月行业增长减速，说明经济复苏依然温和；另一份报告则显示，11月工厂订单增幅符合预期。

标准普尔500指数2013年12月收升2.4%，为连续第四个月上涨。不过该指数在2014年前三个交易日下挫，1月迄今跌幅超过1%。

“这些数据不是很令人意外，所以在经历过年底上扬和随后的修正之后，股市在未来几日可能会继续现在这样的沉闷走势，”Schaeffer's Investment Research研究副总裁Todd Salamone称。

Salamone还指出，投资者现在可能犹豫不决，因为财报季即将展开，而且周五和周三将分别迎来非农就业报告与美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录。

道琼工业指数.DJI下跌44.89点或0.27%，收报16,425.10。标准普尔500指数.SPX下滑4.6点或0.25%，至1,826.77。Nasdaq指数.IXIC收低18.226点或0.44%，报4,113.681。

成交量温和，部分归因于严寒天气干扰了美国中西部地区的旅行活动。周末有数千架航班被取消或延误，天气预报则称，酷寒天气正向东移动。

根据BATS Global Markets数据，美国各交易所约有54.4亿股成交，低于本月迄今57.1亿股的平均水平。

服装零售商Men's WearhouseMW.N向同业Jos. A. BankClothiersJOSB.O发起敌意收购，同时提高了收购价码；几天前后者进行了收购防御。Men'sWearhouse股价上涨2.2%至51.68美元，Jos. A. Bank股价攀升4.5%至56.87美元。

推特股价下挫3.9%至66.29美元，此前该公司评级遭摩根士丹利调降。该股在过去六周飙升近70%。摩根士丹利还调降eBay的投资评级至“中性”，打击该股下跌2.8%至51.78美元。

标普电信类股指数.SPLRCL上涨0.5%，在标普10大板块中表现最佳。T-MobileUSTMUS.N称将斥资33亿美元从VerizonWireless手中买下无线波段许可，以强化其高速网络，并表示希望以后买下更多波段。T-Mobile股价大涨3.7%至33.48美元，Verizon Communications(VZ.N)则上升0.6%报48.69美元。

福特汽车(F.N)及其在中国的合作伙伴去年在华销量增长近50%，升幅超过日本巨头丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)。福特汽车股价上扬0.5%报15.58美元。

太阳能面板类股吸引投资者关注。ReneSola(SOL.N)扬升3.9%至4.23美元，此前该公司签订合同，向日本一个太阳能项目开发商供应面板。SolarCitySCTY.O亦跳涨7.3%至63.61美元，之前高盛把该公司加入“坚定买入”名单。

纽约证交所涨跌股家数比约为7：8，Nasdaq市场约为9：16。(完)

(编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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