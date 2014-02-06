美股微幅收跌 技术支撑与喜忧参半的经济数据相抵销

* ADP就业报告略低于预期，12月数据下修

* 服务业增速快于预期

* Gilead Sciences股票对标普500指数拖累最大

* 道指跌0.03%，标普500下滑0.2%，Nasdaq指数跌0.5%

路透纽约2月5日 -美国股市周三小幅下滑，技术性支撑与喜忧参半的最新经济数据相抵销。本周稍早公布的一系列经济指标表现疲软。

盘中波动较大，标普500指数.SPX创日低1,737.92点，为去年10月18日以来最低，此后反弹并短暂转阳，触及日高1,755.79点。

市场密切关注美国数据。周一美国制造业数据疲软，推动美股下挫并引发全球股市大跌。周三的数据也未能帮助投资者更加清晰地了解今冬严寒对经济的影响。

美国1月服务业增长加速，且民间聘雇活动保持稳健，暗示在过去几周席卷美国的酷寒天气对经济影响有限。

“显然，我们在1,740点区域获得支撑，这个位置至少在本周守稳，”Schaeffer's InvestmentResearch资深技术策略师Ryan Detrick称。

“今天(数据)只是让人更迷惑或更犹豫，我们不知道该相信什么--数据跟天气有关还是无关--这个重要问题还没有答案，而且短时间内也不会有答案。”

投资者也对周五的美国失业报告保持警惕。上个月数据意外走低，但很多人认为是受严寒天气的负面影响。

但是随着其他数据同样低迷，有人担忧如果失业报告再度疲软，可能显示宏观经济出现了更大问题。

道琼工业指数.DJI下滑5.01点或0.03%，收于15,440.23点。标普500指数下滑3.56点或0.2%，收在1,751.64点。NASDAQ指数.IXIC跌19.968点或0.5%，收于4,011.552点。

迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)收盘后公布季度获利增长，在盘后交易攀升1.5%至72.81美元。

根据周三早上的汤森路透数据，标普500指数已经公布获利的298家成分股中，69.5%超出市场预期。这一表现超越了1994年以来的63%超预期比例，以及过去四个季度67%的超预期比例。

GileadSciences(GILD.O)下跌4.7%，收于78.15美元。在该公司上日公布季度获利后，今日对标普500指数拖累最大。

Cognizant TechnologySolutions(CTSH.O)下挫4.3%至92.85美元，因该公司预计营收增长弱于预期。

TableauSoftware(DATA.N)跳涨12.8%，收在89.61美元。此前该公司预计本季度营收好于预期，超出分析师预估。

CVSCaremark(CVS.N)下滑1%至65.44美元，因此前称将在10月前停售烟草产品，成为首个停售香烟的美国连锁药店。

成交量适中，据BATS Global Markets数据，美国交易所成交量约66.1亿股，略低于1月均值69.4亿股。

纽约证交所下跌及上涨股数比例约为三比二，在Nasdaq为九比四。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛/龚芳)

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