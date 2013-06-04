美股收低 因担心美联储可能缩减刺激计划规模

* 堪萨斯城联储总裁乔治称市场需要减少对美联储购债的依赖

* Dollar General发布财测后下滑

* 道指跌0.5%，标普500指数和Nasdaq指数跌0.6%

路透纽约6月4日 - 美国股市周二收跌，重拾近期跌势，因投资者臆测美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能缩减刺激计划规模，遂抛售景气类股。

分析师表示，鉴于今年股市大涨，近期跌势不足为奇。今年迄今标普500指数升14.4%，部分受到美联储继续支撑经济带动。

“看上去好像目前投资人对作多股市有些厌倦，尽管市场一直处于交投区间内。股市未能再度带动投资人热情，我认为是时候让投资人获利了结。”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

他表示标普500指数看来将向目前在1,602点附近的50日移动均线切入位缓慢逼近。

景气类股跌幅居前，上周投资人对高派息股获利了结。标普金融股指数.SPSY跌0.9%，电信股指数.SPLRCL则升0.9%。

堪萨斯城联储总裁乔治再度敦促美联储放缓购债，他表示这会有助于金融市场降低对美联储异常宽松货币政策的依赖。乔治一直是美联储购债计划的坚决反对者，今年每次联储会议，他都对计划投了反对票。

道琼工业指数.DJI收跌76.49点，或0.5%，至15,177.54点；标准普尔500指数.SPX收挫9.04点，或0.55%，至1,631.38点；Nasdaq指数.IXIC下跌20.11点，或0.58%，至3,445.26点。

尽管股市收低，但远离日内低位。三大股指盘中一度下跌超过1%。自美联储发布最近一次货币政策会议记录以及近期美联储主席伯南克的讲话加重了市场对联储可能较预期更早的减少购债计划的担忧后，股市盘中波动性上升。

市场下跌个股较多，纽约证交所下跌股和上涨股家数比接近2:1。

折扣连锁店Dollar General Corp (DG.N)重挫9.2%，报48.64美元，为标普500指数中百分比跌幅最大成份股。此前该公司下调全年盈利预估区间的高端。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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