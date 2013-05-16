美股收低 受联储官员讲话拖累

* 美联储官员称可能在今夏开始缩减购债

* 沃尔玛盈利不及预期，股价下滑

* 道指收低0.3%，标普500指数跌0.5%，Nasdaq指数收低0.2%

路透纽约5月16日 - 美国股市周四下跌，尾盘跌势加剧，此前一美国联邦储备委员会(美联储)官员称美联储可能在今年夏天开始缩减货币刺激措施。

美股三大股指稍早在窄幅区间内波动，受思科(CSCO.O)股价猛涨超过12%支撑，但今日公布的一系列经济数据直指经济成长放缓。

但旧金山联储银行总裁威廉姆斯表示，如果就业市场持续改善，美联储可以在今年稍后结束购债，标普500指数收盘接近日低。今年威廉姆斯在货币政策委员会中没有投票权。

“在一位联储总裁谈及这种可能性时，确实令市场有些意外，因我认为没有人知道一旦撤走刺激措施，股市将如何反应。”Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示。

美联储每月850亿美元的购债计划对股市上涨居功至伟，美股股指连创新高，标普500指数今年迄今大涨近16%。

分析师也表示，投资人可能将威廉姆斯的讲话视为在股市大涨后稍作喘息的理由。

“这将烦闷的一天转为略作获利了结。”Ghriskey称。

道琼工业指数.DJI收低42.47点，或0.28%，至15,233.22点；标准普尔500指数.SPX收跌8.31点，或0.50%，至1,650.47点.Nasdaq指数.IXIC收低6.37点，或0.18%，至3,465.24点。

稍早，道指触及15,302.49点纪录新高。

Nasdaq指数表现优于其他两个主要股指，因思科猛涨12.6%，报23.89美元，该公司公布的季度盈利高于预期，并称预计当季营收可能增加。

今日稍早，美国公布的经济数据疲弱，大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，美国4月房屋开工急跌16.5%，上周初请失业金人数意外跳升。

但投资人臆测核心通胀数据疲弱也意味着美联储有继续经济刺激措施的空间。

全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)跌1.7%，报78.50美元，拖累道指表现，此前该公司公布的季度盈利不及预期，开业至少一年的美国分店销售下滑1.4%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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