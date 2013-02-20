美股下挫 美联储会议记录引发市场忧虑

* 标普500指数录得逾三个月来最大单日跌幅

* 芝加哥选择权交易所波动率指数跳升19.3%,为2011年11月来最大升幅

* 商品市场疲弱令能源股承压

* 建筑商Toll Brothers业绩不佳拖累地产股

* 道指跌0.8%,标普500指数跌1.2%,Nasdaq指数跌1.5%

路透纽约2月20日 - 美国股市周三遭遇三个月来最大跌幅,芝加哥选择权交易所(CBOE)波动率指数跳升,此前美国联邦储备委员会(美联储,FED)会议记录显示,美联储可能提前放缓或停止购买债券.

美联储1月会议记录显示,许多官员对购买更多资产的潜在成本感到担忧,预示在就业市场改善前可能就要放缓量化宽松计划.

LandColt Capital合伙人Todd Schoenberger称,"华尔街希望听到美联储将无限期执行量化宽松.但其称或提前结束的时候,就提高了不确定性,市场不愿看到这种情况."

市场在今年稳步上升,周三的挫跌标志着市场紧张情绪罕见地回归.芝加哥选择权交易所波动率指数.VIX跳升19.3%,为该指数自2011年11月来最大单日升幅.

在纽交所和Nasdaq市场,下跌与上涨个股之比均超过了3比1,显示市场普遍疲软.成交量为今年以来的第二高位.

建筑商Toll Brothers(TOL.N)、化肥生产商CF Industries(CF.N)和油气生产商Devon Energy Corp(DVN.N)等知名企业在公布了令人失望的获利和财测后,均大幅下跌.

商品价格下挫也令股市承压.现货金跌至7月来最低,期铜跌至一个月低点,美国原油期货每桶下挫逾两美元.

道琼工业指数.DJI收跌108.13点,或0.77%,至13,927.54点;标准普尔500指数.SPX收挫18.99点,或1.24%,至1,511.95点.Nasdaq指数.IXIC收跌49.19点,或1.53%,至3,164.41点.

标普500指数遭遇11月14日来最大单日跌幅.

美联储自2008年以来即利用量化宽松政策来刺激经济.该项政策被视为是挹注资金至股市的一种途径,若停止这项政策将对市场带来变数.

不过,标普500指数今年以来的涨幅仍有约6%.在道琼和标普500指数逼近历史高点之后,分析师已经预期市况将放慢.

能源股表现弱势,因受行业业绩疲弱以及原油价格下跌2%的影响.上市交易基金(ETF)Energy Select Sector SPDR(XLE.P)跌2.1%.

Newfield Exploration (NFX.N)重挫9.3%至24.75美元.Devon Energy Corp (DVN.N)下跌6.6%至56.57美元.这两家公司均公布了第四季业绩亏损,其中Devon因天然气价格疲软,资产价值减记8.96亿美元.

盘中稍早时,有未经证实的传闻称某个对冲基金正在出脱资产,对市场更添下行压力.这项传闻似乎毫无根据.

"我听说今天有一支对冲基金在轧平部位,但是规模有多大我并不清楚.当然,这种消息会引起疑虑."Wedbush Morgan资深交易员Michael James说.

房屋公司股价也下滑,因受到Toll Brothers Inc (TOL.N)业绩不如预期以及美国1月新屋开工率下滑的拖累.

Toll Brothers股价下跌9.1%至33.56美元,但是今年迄今仍上涨了约4%.2012年该公司股价涨幅将近60%.道琼美国房屋建筑指数<.DJUSHB下跌6.7%.

道琼指数虽下跌,但因波音股价的拉抬而跌幅有限.波音(BA.N)上涨0.2%报74.78美元.此前一位消息人士对路透说,波音已经找到解决其梦幻客机电池问题的方法.

OfficeMax Inc OMX.N股价下跌7%至12.09美元,Office Depot ODP.N下滑16.7%至4.18美元.这两家公司宣布了一项12亿美元的并购协议.

Rival Staples Inc (SPLS.O)下跌7.2%至13.60美元,是标普500成分股中跌幅最深的股票之一.

纽约证券交易所、Nasdaq和NYSE MKT约有74.9亿股换手,高于今年目前为止的64.8亿股日均量.(完)

(编译 张荻/李婷仪; 审校 孙茉莉)

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