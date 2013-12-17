美股小幅收低 等候美联储会议拍板

* 投资人渴望从美联储会议寻求刺激措施走向的线索

* 美国预算协议在参议院通过重要表决关卡

* KFN股票大涨，此前KKR计划以26亿美元收购

* 道琼工业指数及Nasdaq指数均下跌0.1%、标准普尔500指数下跌0.3%

路透纽约12月17日 -美国股市周二小幅收低，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布决议之前，投资人不愿大举下注；美联储此次会议结果可望厘清何时会开始缩减刺激措施。

联邦公开市场委员会(FOMC)料将在周三发布声明传达会议决定。虽然市场预期美联储3月之前都不会开始缩减每月850亿美元的购债规模，但近期经济数据屡屡强于预期，提前缩减购债的可能性升高。

美联储曾经表示，当特定经济指标达成其目标位时，将会开始放慢购债脚步。部份市场人士认为，美联储将会在这次会议上修经济预估。

“最新数据已经把缩减购债的预期时程给往前拉，”波士顿霸菱资产管理公司北美资产配置主管HayesMiller表示。“我们认为美联储将会采保守做法，但所有人都采取观望态度。”

衡量市场焦虑程度的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX上升1.1%，收报16.21，创下10月中旬以来最高。

道琼工业指数.DJI收跌9.31点，或0.06%，至15,875.26点；标准普尔500指数.SPX收低5.54点，或0.31%，至1,781.00点.Nasdaq指数.IXIC回落5.84点，或0.14%，至4,023.68点。

周二美国股市大多在平盘上下游走，此前一项为期两年的美国预算协议在参议院通过重要程序表决后，股市一度跌至日低，而这次程序表决只是确保该协议最快于周三在参议院获得通过。预算僵局导致美国联邦政府10月一度关门，而这也被视为是美联储暂时停止缩减购债的一个原因。

美国消费者物价指数(CPI)11月持平于前月水准，但年增率自前月创下的四年低点回升，这或许会让美联储有开始缩减购债的空间。另一项数据显示，美国第三季经常帐赤字创下四年来新低，因出口增加，且海外所得提高。

企业消息方面，专业融资公司KKR Financial HoldingsKFN.N股价暴涨30.6%至12.34美元，此前KKR & Co(KKR.N)称将会以26亿美元收购前者。KKR股价收低1.2%至24.79美元。

Facebook(FB.O)股价上涨2%至54.86美元，此前华尔街日报报导指出，这家社群网络媒体将在本周稍晚推出视频广告。

3M (MMM.N)股价上涨2.9%至131.39美元，这家道琼工业指数成分股公司确认其财测，并调高股利。

波音(BA.N)董事会周一调高股息约50%，同时通过100亿美元新的股票回购授权，该公司称将在未来两至三年执行。波音股价收高0.9%至135.88美元。

美国电话电报公司(T.N)称，将将把旗下位于康乃迪克州的电缆业务以20亿现金转让给FrontierCommunications(FTR.O)，部分原因是为4G网络扩张筹资。Frontier股价跳升8.6%至4.78美元，且成为标准普尔500指数涨幅之冠。美国电话电报公司收低0.9%至33.85美元。

Jabil Circuit(JBL.N)盘后大跌4.8%至18.72美元，此前该公司公布第二季度财报。该公司收盘时上涨0.2%至19.72美元。

纽约证交所及Nasdaq市场下跌个股的比例皆约为52%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各大证交所成交量共计约50.6亿股。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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